國台辦主任宋濤走訪深圳、廈門台資企業　國民黨立委一度陪同

1月21日至23日，國台辦主任宋濤到深圳與廈門走訪調研台資企業，並在農曆新年前夕慰問台商與台灣民眾，期間，他獲國民黨立委陳玉珍陪同在廈門進行迎春活動。



宋濤在深圳出席了台商台胞迎新春座談會，了解台商經營發展情況，聽取意見建議。之後，他在廈門參加「福見兩岸•利厚新春」兩岸同胞共迎新春活動，與在閩台商台胞代表和金門鄉親共同體驗閩南民俗、傳統美食和非遺展演，歡度農曆小年。據國台辦發布的相片顯示，陳玉珍出現在廈門陪同宋濤參與迎新春的活動，兩人與現場其他民眾一同披上了紅色圍巾。報道指，近400位台商台胞代表分別在兩地參加活動。廣東、福建的有關官員參加了座談與聯誼活動。

在深圳，宋濤出席台商台胞迎新春座談會。（中國台灣網）

宋濤表示，國家主席習近平發表的新年賀詞，飽含著對廣大台灣民眾的深情厚意，指明了兩岸關係發展方向。兩岸民眾對家園和平的珍視、對家人和諧的嚮往、對生活和美的追求，是發展兩岸關係的出發點和落腳點。大陸將不斷完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策、深化兩岸融合發展，持續為台灣民眾謀利造福。

宋濤又希望廣大台胞堅持一個中國原則和「九二共識」，堅定反對「台獨」分裂和外來干涉，為擴大兩岸交流合作、推動兩岸關係和平發展、融合發展共同努力」。

參加活動的台商台胞代表則就幫助台企加快轉型升級、共享「一帶一路」機遇、加強兩岸產業合作等提出意見建議。與會者表示，將堅定扎根大陸發展，搶抓高質量發展機遇，積極參與兩岸經濟合作和融合發展，堅持「九二共識」、反對「台獨」，為維護台海和平穩定、促進兩岸交流合作多作貢獻。