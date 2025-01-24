中國彩虹-YH1000無人運輸機亮相　機腹艙門實現高空精準空投

1月23日，內媒《環球時報》旗下公眾號「樞密院十號」發文指出，中國新一代彩虹-YH1000無人運輸機於1月20日在湖北荊門漳河機場完成滿載全工況滑跑試驗。該無人機早在2023年11月珠海航展中亮相，當時即以其創新的上翻式機頭艙門及罕見的機腹艙門設計受到關注。據悉，機腹艙門可實現貨物空投，為無人運輸機的應用場景帶來更多可能性。



文章介紹，彩虹-YH1000無人運輸機擁有滿載1噸的運輸能力，可應用於物流運輸、應急救援及軍事補給等多個領域，預計將推動中國無人運輸機產業及低空經濟的發展。文章指出，在應急救援方面，無人機可利用機腹艙門空投物資至無跑道的災區；而在軍事應用中，無人機能有效降低傳統有人機進行空投補給時的風險。

中國新一代彩虹-YH1000無人運輸機。（樞密院十號）

彩虹-YH1000專案於去年3月立項，2023年珠海航展期間展出原型機，至今進展迅速。航天彩虹無人機股份有限公司負責人黃偉透露，飛行器研發需經歷多個階段，包括低速和高速滑跑、首飛、不同任務載荷飛行、鑑定試驗及演示飛行等。目前滑跑試驗成功後，團隊將進一步優化無人機性能，預計首飛時間已不遠。

針對試飛準備工作，黃偉表示，無人機試飛更注重設備的可靠性，首飛時將選擇跑道條件更佳的民航機場，並對設備和程序進行反覆仿真及非常規條件測試，確保排除所有可能的風險。此外，無人機的研發亦注重應對黑客攻擊風險，彩虹-YH1000採用專用無線電通信網絡，使黑客難以獲取足夠樣本進行破解，並具備自主返回及干擾防禦功能。

據悉，彩虹-YH1000無人運輸機在設計上強調低成本與可消耗性。黃偉指出，未來大規模戰爭中，少數昂貴高端武器的作用有限，關鍵在於能夠持續供應。而俄烏衝突顯示，彩虹-YH1000的低成本製造方式將成為中國無人機產業的優勢之一。