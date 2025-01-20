中國軍艦入列阿爾及利亞海軍　俄製護衛艦遭冷落原因曝光

阿爾及利亞海軍近日決定採購6艘中國製056型護衛艦，並放棄俄製瓦西里・畢可夫級22160型巡邏艦及搭載X-35反艦導彈的22380型導彈護衛艦的交易，這一舉動不僅改變了北非地區的軍備佈局，也凸顯了中國在全球軍事裝備市場上的影響力。



《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）報道，阿爾及利亞此舉是其更廣泛戰略的一部分，旨在增強海軍實力的多樣性，並減少對俄羅斯等傳統軍事夥伴的依賴。報道指出，選擇中國護衛艦反映出北京在北非地區日益增長的戰略重要性，阿爾及利亞正在透過這一決定，深化與中國的軍事合作關係。

在2012至2016年的四年間幾乎每月就有一艘056型導彈護衛艦下水。從第33艘056型導彈護衛艦開始，往後的056型導彈護衛艦就再被改裝成加強反潛型護衛艦，艦尾增加了一套拖曳線列陣聲納裝置，由主動和被動兩套拖曳聲納組成，特別適合追蹤常規潛艇和核潛艇，是目前世界最先進的反潛聲納，型號為056A型。（網上圖片）

阿爾及利亞早在2021年便訂購了一艘中國056型護衛艦，並於2023年交付使用。隨後，阿爾及利亞曾短暫考慮採購俄製軍艦以進一步提升海軍戰力，但最終選擇擴大與中國的合作範圍。阿爾及利亞此番放棄俄羅斯軍售提案，被視為一次重大轉變，傳遞出其戰略夥伴關係多元化的明確信號。

此外，阿爾及利亞還展現了自製軍艦的雄心，正與意大利合作提升本土造船能力。消息人士透露，阿爾及利亞計劃在國內建造一艘056型護衛艦，顯示其希望減少對外國供應商依賴的決心。此舉不僅能帶動本地經濟發展，亦對加強國防安全具有長遠意義。

傳統上，阿爾及利亞的軍備採購高度依賴俄羅斯，其中85%的軍事裝備來自莫斯科。此次拒絕俄製護衛艦的交易，對於長期在北非影響力強大的俄羅斯而言是一個重要挫折。分析認為，阿爾及利亞此舉旨在增加其軍事合作的靈活性，並提升海軍行動的多樣性與應變能力。

阿爾及利亞的這一決定也再度彰顯中國軍事裝備的國際競爭力，尤其在北非地區。056型護衛艦的多功能性與高性價比，使其成為包括阿爾及利亞在內的多個國家的青睞之選，進一步鞏固了中國在全球地緣政治中的重要地位。