中國高超音速空對空導彈首次曝光　專為瞄準美軍B-21量身打造？

中國在高超音速武器領域再傳突破！中國首次證實一款高超音速空對空導彈的存在，該武器目前正進行最終的耐熱性測試。這一消息意味著中國可能已具備對包括美國B-21隱形轟炸機在內的軍用飛機發起高效攻擊的能力。



有媒體報道指出，這款神秘武器的細節出現在發表於《設備環境工程》的一篇學術論文中，文中提到，中國科學家已經針對導彈進行了極端耐熱測試，以克服高超音速飛行中氣動加熱對材料和電子設備帶來的挑戰。論文披露，這項測試是在特殊的電弧加熱風洞中進行的，模擬了高達數萬攝氏度的高熱氣流環境，該設施通常僅用於最具挑戰性的太空任務。

高超音速導彈的另一大優勢是其驚人的飛行速度和射程。據悉，西方分析人士猜測，中國霹靂-17超遠程空對空導彈的射程約為350至400公里，而新型高超音速空對空導彈的射程可能翻倍甚至更遠，達到1000公里以上。該技術的應用，對現代空軍而言將是一場全新挑戰。

此外，報道強調，高超音速空對空導彈的速度優勢也使目標逃逸變得幾乎不可能，尤其對於運輸機、轟炸機、加油機和預警機等慢速飛行目標，幾乎無可抵禦。

東風-100是一款超音速巡航導彈，是中國軍隊精確打擊武器。（騰訊網）

美國近年提倡利用運輸機搭載托盤式彈藥作為簡易轟炸機，但中國高超音速導彈的問世，顯然有能力遠距離攔截這些改裝機型，進一步打擊美國空軍新戰術的有效性。

然而，針對B-21隱形轟炸機這類高隱形目標的攔截仍是一項技術挑戰。如果中國的科學家已突破遠距離鎖定隱形目標的技術瓶頸，五角大樓恐怕會面臨前所未有的壓力。