商務部：去年社會消費品零售總額達48.8萬億　節前必需品價格平穩

周五（24日），國新辦舉行新聞發布會，介紹保障春節市場供應、促進節日消費有關情況。商務部有關負責人介紹，2024年，社會消費品零售總額達48.8萬億元（人民幣．下同），比上年增長3.5%。今年春節節前全國生活必需品市場供應充足、價格總體平穩。



去年全國汽車以舊換新逾680萬輛 新能源乘用車零售量首破千萬

就消費促進工作，商務部副部長盛秋平介紹，可以大致總結為四個方面。一是以舊換新成效顯著。商務部作為消費品以舊換新實施牽頭單位，通過「周調度、月推進、季評價」，持續推動汽車換「能」、家電換「智」、家裝廚衛「煥新」和電動自行車以舊換新政策落實落細，讓廣大消費者得到「真金白銀」的實惠。2024年，全國汽車以舊換新超過680萬輛，8大類家電以舊換新產品銷售超6276萬台，家裝廚衛「煥新」補貼產品約6000萬件，電動自行車以舊換新超138萬輛，合計帶動相關產品的銷售額超1.3萬億元，拉升了全年社零增速1個百分點。

二是服務消費擴容升級。商務部推動印發實施促進服務消費高質量發展的意見，建立跨部門協調機制，搭建「1+N」政策體系，會同相關部門出台餐飲業高質量發展、家政服務業提質擴容、促進養老服務消費、激發冰雪經濟活力等政策舉措，組織服務消費季、中華美食薈等活動，推動服務業擴大開放，不斷滿足居民日益增長的服務消費需求。2024年，服務零售額同比增長6.2%，人均服務性消費支出佔消費支出的比重達46.1%，比上年提高了0.9個百分點。全國營業性演出場次增長10.9%，票房收入增長15.4%。越來越多的觀眾因為一場演出、一款遊戲、一部影視劇而奔赴一座城。

國新辦舉行新聞發布會，介紹保障春節市場供應、促進節日消費有關情況。（央視新聞）

三是新型消費不斷壯大。商務部深入挖掘消費新動能，高質量辦好消博會、進博會、服貿會，一系列全球首發、亞洲首秀、中國首展商品和服務成為消費新熱點。中華老字號數量已擴圍至1455個，「國貨潮品」備受年輕人青睞。實施數字消費提升行動，推動農村電商高質量發展。2024年，全國網上零售額增長7.4%，其中，實物網零佔比達到26.8%。據商務大數據監測，農產品網零增長15.8%。持續推動綠色消費，深入開展新能源汽車、綠色智能家電下鄉，2024年，新能源乘用車零售量首次突破1000萬輛，增長40.7%。限額以上單位家電零售額突破了1萬億元，創歷史新高，以舊換新八大類家電中，一級能效佔比90%以上。

四是消費環境持續優化。商務部深化國際消費中心城市培育建設，成功舉辦「精品消費月」活動。2024年，上海、北京、廣州、天津、重慶等五個國際消費中心城市入境外國人比上年增長約1倍，「周五下班去中國」成為國際新熱潮。確定天津等20個現代商貿流通體系試點城市，認定新一批8個全國智慧商圈，建成了一刻鐘便民生活圈5188個，服務社區居民近1.2億人。開展「千集萬店」改造提升。2024年，鄉村消費品零售額增長了4.3%。

盛秋平表示，2025年是「十四五」規劃收官之年。中央經濟工作會議提出，要大力提振消費、全方位擴大國內需求。商務部將認真貫徹落實，協同推進提振消費專項行動，推出更多務實有效的政策舉措。一是升級商品消費，穩住消費大盤。加力擴圍實施消費品以舊換新，加快推進內外貿一體化發展。二是擴大服務消費，挖掘消費增量。實施服務消費提質惠民行動，穩步推進服務業開放。三是培育新型消費，增強消費動能。

節前全國生活必需品價格總體平穩 春節檔新片預售總票房破4億

針對即將到來的春節，商務部市場運行和消費促進司司長李剛表示，據商務大數據監測，節前全國生活必需品市場供應充足、價格總體平穩。1月中旬，全國200家大型農產品批發市場糧食、食用油、豬肉、雞蛋、蔬菜等庫存比2024年底不同幅度增加；1月23日，雞蛋、牛肉的平均批發價格比月初分別下降了1.5%和1.1%，糧食、食用油、豬肉、羊肉與月初基本持平。節日期間，各級商務部門將加強值班值守，密切關注市場形勢，持續做好生活必需品保供工作，讓人民群眾度過一個歡樂平安祥和的節日。

李剛又表示，近期消費市場年味濃、人氣足、消費旺，總體呈現了幾個特點。第一，商品消費亮點多。年貨市場供需兩旺，各大商場、超市舉辦了形式多樣、豐富多彩的年貨促銷活動，特色食品、年俗商品、應季服飾、鮮花等商品受到青睞。以舊換新政策加力擴圍，手機、可穿戴設備、綠色智能家電等商品熱銷。

佈置了春節景觀的北京前門大街。（新華社）

第二，餐飲消費活力足。年夜飯預訂火熱，老字號傳統美食、地方特色名菜成為餐飲消費熱點，北京、上海、四川等地部分熱門餐廳年夜飯「一桌難求」「一廂難求」，一些餐飲平台年夜飯訂單量同比增長一倍以上。

第三，服務消費需求旺。冰雪遊、避寒遊、文博遊廣受歡迎，逛燈會廟會、賞民俗表演成為熱門選擇。哈爾濱冰雪旅遊熱度依舊，旅遊訂單量同比增長超三成。一批優質的國產影片帶動觀影熱潮，截至1月23日，2025年春節檔上映新片預售總票房突破4億元。

下一步，商務部將創新打造「購在中國」活動品牌，圍繞精品購物、精致美食、經典旅遊、精彩展演四大板塊，聚焦首發經濟、國貨潮品、文娛旅遊、體育賽事等消費新增長點，組織開展精品消費月、國際消費季等系列活動，創新拓展多元消費場景，促進商旅文體健深度融合，激發消費活力。