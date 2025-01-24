隱形塗層被淘汰？中國六代機殲-36或裝備革命性「隱形蒙皮」

從 F-117 到 F-35，隱形戰機技術持續升級，而關鍵的隱身塗層技術卻一直面臨重量、耐用性和耐高溫等瓶頸。據《騰訊網》軍事專欄《軍武次位面》報道，中國六代隱形戰機殲-36 可能採用西北工業大學最新研發的「多光譜隱身蒙皮及其自適應系統」（簡稱「隱形蒙皮」），突破傳統吸波塗層的多重限制，讓隱形技術進入新時代。



據報道，隱形戰機的隱形效果主要依靠機體表面的吸波塗層吸收雷達波，降低敵方雷達系統的探測機率。然而，傳統吸波塗層存在厚重、耐用性差和耐高溫能力不足等問題。例如美國 F-35 戰機的吸波塗層厚度達 2 釐米，每平方米重量高達 2.5 至 3 公斤，導致整機增重 250 至 600 公斤，影響戰機的機動性和作戰性能。

內地軍事專家指出，流出的飛行物照片中，出現「 36 」的字樣，推測該飛行物可能是中國的第六代戰鬥機「殲-36 」。（勝研國際）

「隱形蒙皮」的技術突破

報道介紹，西北工業大學的「隱形蒙皮」技術克服了這些難題，其厚度僅 0.2 毫米，重量極輕，卻能有效吸收寬頻段雷達波，包括低頻的米波雷達波（P 波段），提高隱形性能和抗干擾能力。報道指出，這項技術通過將入射電磁波轉化為熱能，減少雷達波反射，並結合中北大學的「雷達隱形防彈一體化新材料」和國防科技大學的「超材料輕質柔性吸波體」，在輕量化、耐高溫性和隱形效果上實現了突破。

在應用層面，與傳統塗層相比，「隱形蒙皮」不僅重量更輕，還能顯著減少戰機維護成本，增強作戰靈活性。同時，其耐高溫性能大幅提升，能在高速飛行時保持穩定隱形效果，解決了傳統塗層容易因高溫脫落的問題。

中國推出的殲-36 可能會應用近日中國西北工業大學的最新研發成果「多光譜隱身蒙皮及其自適應系統」，即隱身蒙皮。（示意圖，來源：軍武次位面）

自適應與多頻段隱形技術

報道強調，「隱形蒙皮」還具有自適應能力，能根據戰場環境變化自動調整形狀與結構，實現視覺、紅外及雷達波的多頻段隱形效果。這一技術讓中國隱形戰機在複雜戰場環境中保持最佳隱形狀態，大幅提升其生存能力和作戰效率。

相對傳統吸波塗層需要頻繁維護，增加了作戰成本。而新型「隱形蒙皮」具有耐用性強、維護次數少的優勢，有助於隱形戰機在戰場上保持高效戰備狀態。