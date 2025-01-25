國乒整治「飯圈」員解散官方粉絲群　王楚欽孫穎莎：望專注賽場

針對「飯圈」亂象對乒乓球項目的侵蝕，中國乒乓球協會（中國乒協）及中國乒乓球隊近期制定了明確的治理措施，決定解散官方粉絲群，並擴大治理範圍至所有社交媒體平台，以抵制畸形的「飯圈文化」。



據《中國體育報》報道，中國乒協表示，治理「飯圈」亂象已成為當前的緊迫任務，並強調將這一工作納入體育系統意識形態的範疇。教練員、運動員及管理人員均反映，長期以來「飯圈」的影響已對訓練和生活造成嚴重困擾，甚至導致國乒形象受損。大家一致認為，乒乓球作為國球，需要社會各界的關心與支持，以促進其可持續發展。

運動員王楚欽表示，他已解散粉絲群，並呼籲大家專注於賽場，為國乒的輝煌時刻共同努力。孫穎莎也強調，參賽是她的光榮使命，希望球迷們聚焦賽場，拒絕「飯圈」文化的侵擾。

面對新形勢，中國乒協將進一步加強思想政治引領和道德素養培養，注重運動隊的日常管理和教育，培養能夠承擔民族復興重任的時代新人。此外，中國乒協還將積極發聲，構建正能量生態圈，定期發布乒乓球賽事資訊、技術分析等內容，以提高球迷的專業認知。

在賽場外，中國乒協和國家隊的教練員與運動員在巴黎奧運會後，開展了一系列社區和校園活動，受到廣泛好評。這些活動不僅提升了全民健身的熱情，還弘揚了中華體育精神，促進了運動員與社區居民的交流互動。中國乒協將繼續通過此類活動，引導更多人參與到體育運動中，傳播正能量。