「飯圈」滲透體壇引官方反彈　體育總局：鏟除畸形文化滋長條件

「飯圈文化」近期逐漸滲透到體育界，例如在剛過去的巴黎奧運乒乓球女單決賽上，陳夢與孫穎莎展開「內戰」，惟現場觀眾一邊倒為孫穎莎加油喝彩，更有人在陳夢衛冕奪冠後作出豎中指的動作。



這引發了官方的強烈反應，周三（28日），體育總局召開整治體育領域「飯圈」亂象專題工作會，體育總局局長、黨組書記高志丹強調要把整治「飯圈」亂象納入體育系統意識形態工作範疇，堅決遏制體育「飯圈化」愈演愈烈態勢，堅決鏟除畸形「飯圈文化」在體育領域滋生滋長的土壤和條件，為體育強國建設戰略目標實現營造穩定有利發展環境。



高志丹表示，「飯圈」亂象嚴重擾亂體育工作秩序、破壞體育行業聲譽、損害體育戰線形象，嚴重扭曲體育精神、消解體育價值、弱化體育功能，已經成為影響體育事業健康發展的重大風險因素。當前，畸形「飯圈文化」向體育領域蔓延加速、侵蝕加劇，解決這一問題刻不容緩。這是對體育系統深入學習貫徹習近平總書記接見中國體育代表團時的重要講話精神、大力弘揚在巴黎奧運會上展現的良好精神風貌的必然要求，是對鞏固中央機動巡視整改成果、加強思想道德作風建設和意識形態工作的一次考驗。

體育總局局長、黨組書記高志丹。（網上圖片）

高志丹指出，堅決抵制畸形「飯圈文化」，體育工作者要堅持「做好自己」，走正道、樹正風、揚正氣。運動員要有正確的人生觀，理智看待名利問題，充分發揮榜樣作用，以優異的運動成績和良好的精神風貌促進體育事業健康可持續發展。領導幹部要有正確的政績觀，不投機、不炒作，腳踏實地推動運動項目正向發展，真正融入人民群眾。體育事業要有正確的發展觀，堅持以人民為中心的思想，時刻防範體育受逐利性價值觀影響，高度警惕過度商業化傾向。

陳夢奪冠後有看台上的觀眾對她「豎中指」。（網上圖片）

高志丹要求，整治「飯圈」亂象必須主動擔當作為、狠抓常態長效，推動形成全系統協同配合、聚焦發力的綜合治理格局。要加強黨的領導，壓緊壓實各部門各單位黨組織主體責任，注重發揮監督檢查效能。加強隊伍管理，完善制度體系，緊盯可能誘發「飯圈」亂象的事項、環節、要素，嚴格管理工作。加強日常教育，夯實運動隊思想政治根基，培育和踐行社會主義核心價值觀，健全運動隊和運動員人文關懷機制。加強宣傳引導，大力弘揚中華體育精神，及時表明體育戰線堅決抵制畸形「飯圈文化」的鮮明立場和態度，鞏固主流思想輿論共識。加強風險防控，密切關注線上線下風險關聯傳導、疊加升級情況，全面加強運動員安全保障和隱私保護。加強多方聯動，凝聚有效防範「飯圈」風險、依法打擊「飯圈」亂象的工作合力。