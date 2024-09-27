整治網絡「飯圈」亂象　公安部：關停違規網絡帳號10萬餘個

內地近年來出現「飯圈」現象，意指由追星粉絲自發組成的文娛社群逐漸發展成為有組織、專業化的利益圈層，並在網上發生互撕謾罵、應援打榜、造謠攻擊等亂象。據公安部周五（27日）消息，當局持續整治網絡「飯圈」亂象，關停違規網絡帳號10萬餘個。



為做好夏季治安突出問題防範打擊整治工作，公安部在前兩年開展夏季治安打擊整治行動取得良好成效的基礎上，從今年6月24日開始，連續3年組織全國公安機關開展夏季治安打擊整治行動，統籌推進打防管控建各項工作。

公安機關高度重視打擊整治網絡「飯圈」亂象，特別是結合開展「夏季行動」，會同有關部門持續嚴厲打擊「飯圈」群體實施的刷量控評、流量造假等網絡水軍違法犯罪，偷拍跟拍、買賣隱私信息等侵犯公民個人信息違法犯罪，以及造謠詆毀、互撕謾罵等網絡暴力違法犯罪。今年以來，共偵辦相關案件700餘起，刑事打擊800餘人、行政處罰200餘人，關停違規網絡帳號10萬餘個，取得明顯成效。特別是在巴黎奧運會期間，公安機關密切關注網上相關動態，及時採取措施，依法偵辦多起涉體育領域「飯圈」造謠誹謗、謾罵攻擊等網絡暴力案件，得到了社會廣泛關注和普遍支持。

巴黎奧運會期間，陳夢奪冠後有看台上的觀眾對她「豎中指」。（網上圖片）

微博帳號「healerhcy1」曾在陳夢戰勝隊友孫穎莎奪金後，發文稱「好好感謝你的馬琳教練，今晚在床上記得戴套」，引來大量網民批評、舉報。（微博）

同時，公安機關與宣傳、網信、文旅、廣電等部門加強協調聯動，建立常態化工作機制，有效督促網站平台、相關機構切實加強「飯圈」群體線上線下行為的管理，持續加強大型文藝演出活動的現場安保和票務市場規範，堅決防範發生重大安全事故。今年以來，已保障2300餘場大型文藝演出活動的安全順利舉辦。

下一步，公安機關將持續重拳打擊網絡「飯圈」相關違法犯罪活動，並提醒粉絲尊重他人、知法守法，理性追星、文明追星，共同營造健康、文明、和諧的網絡環境和社會環境。