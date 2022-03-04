曾拿壓歲錢生活費捐獻鄭州暴雨　河南大學生捐贈香港4000個口罩

3月2日，河南00後大學生郭德豪自己用壓歲錢和生活費購買了4,000個口罩捐贈給香港。他透露從去年河南鄭州暴雨開始，自己就投身志願服務，錢的來源多是自己的生活費和壓歲錢，他表示「過去都是60後，70後守護我們，該我們00後站出來了。」



郭德豪透露，自己做志工服務是開始於去年七月河南鄭州的暴雨，當時自己在河南開封受訓，因為鄭州沒有車輛通行，於是自己騎了10幾小時的自行車到鄭州幫忙。讓他領悟到個人力量也可以幫助到他人。



在河南鄭州暴雨後，西安疫情、陝西洪水以及今年年初的河南疫情，他也都貢獻出了一份力量。郭德豪表示，捐贈的金錢來源是自己的壓歲錢和生活費。他提到，過去都是60後、70後一直在守護我們，「00後該站出來了，未來也會繼續堅持做志願服務」。

香港河南總商會副會長、河南省慈善總會紫荊基金負責人吳英豪表示，事前也沒想過會有河南大學生主動聯繫想要捐贈物資給香港。他表示，郭德豪聯繫河南港澳辦、河南港澳辦又跟他們聯繫。

吳英豪提到，因為現在受疫情影響，像這樣兩大箱多達4,000個口罩無法直接寄過去，要分拆成200個口罩一組的小包裝。他們打算將口罩郵寄到香港後，由在香港的河南鄉親再分送給需要幫助的人。得知物資可以順利寄送，郭德豪表示「心中的大石落下了。」