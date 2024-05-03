屬重點文保單位一部分　河南大學大禮堂深夜失火　前領導：校殤

位於開封市的河南大學明倫校區大禮堂昨日（2日）深夜11時多失火，其為全國重點文保單位河大近代建築群的一部分，深具歷史價值，故引發輿論普遍關注，該校原黨委書記亦在微信朋友圈發帖稱「今夜痛哭，用淚水撲滅火焰」。



網傳圖片顯示，大禮堂幾乎被大火吞噬，其四周疑似包裹有施工所用的建築安全防護網。據開封消防官方凌晨通報，現場無人員被困。接警後，支隊指揮中心立即調派力量趕赴現場處置。目前，火勢已被控制。

校方工作人員透露，大禮堂已施工近四個月，起火原因疑似為有施工隊人員在禮堂內部休息，具體原因還在調查中。工作人員又稱，原本禮堂應該安有煙感設施，但裝修期間就沒有，相關事宜還沒移交給校方；其也是聽到消防車聲音才知道是起火。

河南大學官方微博表示，事件中無人傷亡，相關部門已介入調查。對於此次火災，校方無比痛心、自責，向全體師生、校友以及關心學校的社會各界表示深深歉意，並將盡一切努力將損失降到最低。而河南大學原黨委書記盧克平淩晨亦在微信朋友圈發帖稱：「今夜痛哭，用淚水撲滅火焰。今夜無眠，心再也無處安放。今夜校殤，猗歟吾校永無疆!!!」

據了解，起火的大禮堂全稱「河南大學河南留學歐美預備學校舊址大禮堂」，歷時3年（1931至1934年）所建成，當時耗資了21萬大洋。其佔地面積3932平方米，總建築面積4687平方米。樓上樓下可容納超過3000人，具有極高的實用價值和藝術價值，是全國近代建築藝術精品。而作為近現代重要史跡及建築，河南留學歐美預備學校舊址於2006年被列為第六批全國重點文物保護單位，大禮堂屬於其中一部分。