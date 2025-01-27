DeepSeek│《黑悟空》製作人馮驥數6優點　盛讚：國運級別科技成果

國產大模型公司杭州深度求索開發的AI應用程式Deepseek引發全球轟動，連國產遊戲《黑神話：悟空》的製作人馮驥也發文大力推薦，甚至稱DeepSeek可能是「國運級別的科技成果」。



DeepSeek在美區蘋果App Store免費榜上已經排在第一位，力壓先前霸榜的ChatGPT，而排在第三的則是Meta旗下的Threads。

杭州深度求索於本月20日正式發表推理大模型DeepSeek-R1，甫推出便憑藉其「物美價廉」的特性，在海外開發者社群中引起了轟動。

作為開源模型，DeepSeek-R1在數學、程式碼、自然語言推理等任務上的表現，能比肩OpenAI o1模型正式版，並採用MIT授權協議，支援免費商用、任意修改和衍生開發等。

《黑神話：悟空》的製作人馮驥。（網絡圖片）

馮驥26日在微博發文提到，「先講一句暴論：DeepSeek，可能是個國運級別的科技成果。」

馮驥指出， DeepSeek做到了強大（比肩O1的推理能力，暫時沒有之一）、便宜（參數少，訓練開銷與使用費用小了一個數量級）、開源（任何人均可自行下載與部署，提供論文詳細說明訓練步驟與竅門，甚至提供了可以運行在手機上的mini模型）、免費（官方目前提供的服務完全免費，任何人隨時隨地可用）、聯網（暫時唯一支持聯網搜索的推理模型）、本土（深度求索是一家很小規模的年輕中國公司）。

馮驥認為，如果有一個AI大模型做到上述任何一條，都是超級了不起的突破，但上面的六條，DeepSeek全部、同時做到了，「如果這都不值得歡呼，還有什麼值得歡呼？」