DeepSeek登頂美國App下載榜震撼矽谷　美媒：Meta組建4小組研究

國產大模型公司杭州深度求索（DeepSeek）開發的AI應用程式DeepSeek周一（27日）超越競爭對手ChatGPT，登頂美國蘋果App Store免費APP下載排行榜。隨着DeepSeek以較低成本推出高性能AI模型震撼矽谷，美國科技新聞網站The Information周日（26日）引述消息人士稱，Facebook母公司Meta內部AI研究人員對此表達憂慮，並組建4個小組研究。



報道稱，包括AI基礎架構總監Mathew Oldham在內的Meta AI開發領導者，都表示擔心Meta即將推出的Llama AI版本，與DeepSeek的突破性能相比可能會有所欠缺。

Meta也為此開設4個研究小組來學習DeepSeek的工作原理，其中2個小組正研究DeepSeek的運行和訓練成本是如何降低；第3個小組正試圖釐清DeepSeek使用哪些數據來訓練其模型；第4個小組則是考慮基於DeepSeek模型歸納出的特質，重新建構Meta的模型。

DeepSeek最新發布推理模型DeepSeek-R1引起關注，性能被指可比肩美國OpenAI最新模型，且運行成本遠低得多。Meta已經投入數十億美元用於AI發展，然而DeepSeek能夠以更低成本實現類似甚至更好的結果，為具有成本效益的創新設定新標準。