深海雷達突破技術　中國研發可偵測5000米高空飛機神器望重塑海戰

中國軍事科技在情報收集和海戰技術方面取得重大突破。有媒體報道，中國研究人員已成功開發一種部署於海底的雷達系統，能有效偵測並追蹤高空飛行的航空器，為未來海戰提供全新技術支援。



參與此專案的科學家透露，在一處機密地點，研究團隊將聲波感測陣列部署於深達1000公尺的海床上，成功偵測並追蹤到一架在5000公尺高空飛行的固定翼飛機。這項技術突破為潛艦的戰術應用帶來全新可能，未來潛艦將有望從「獵物」轉變為「獵手」。

根據報道，飛機的聲波通常會被海面反射回空中，僅極少部分能穿透水面，而穿透後的聲波在海水的不同溫度、密度、鹽度條件下，極易失真。儘管少數國家已在淺水區成功使用海床系統偵測低空目標，但深水區偵測高空目標一直被認為難以克服。中國科學家此次的研究實現了技術飛躍。

美國國防情報局指中國部分軍事科技已領先世界。圖為解放軍蘇35戰機與友機開展編隊飛行訓練。（解放軍畫報）

報道引述中國科學院聲學研究所張波與彭朝暉領導團隊說法表示，他們提出了一種與眾不同的方式。他們推測，飛機產生的部分聲波在撞擊海床後，可能反射回海面並再彈回，從而傳播到更遠距離。「藉由捕捉並利用這些微弱信號，可以大大提高偵測靈敏度，進一步擴展中國軍方搜索秘密情報的能力。」科學家如是說。

報道還指出，若此技術得以軍事化，潛艦不僅可利用水下雷達提前預警飛機位置，還能發射水下導彈進行攻擊，將大幅改變海戰格局。