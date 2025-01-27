從制空到遠攻　中國空軍｢牛夫人｣首掛霹靂17導彈重新定義空戰角色

有外媒近日報道，指中國空軍的殲-10C戰鬥機首次掛載霹靂-17超遠程空對空導彈，這款過去主要由重型戰鬥機殲-16搭載的高性能武器，如今出現在中型戰鬥機上，令人關注其可能對中國空軍戰術及角色的影響。



根據保加利亞軍事網站（Bulgarian Military）1月26日的報道，霹靂-17是一種具備超視距能力的空對空導彈，射程據估計可達300至400公里。其核心技術包括先進的雙脈衝火箭或超燃衝壓發動機，實現高效燃燒與長距離射程。同時，其制導系統依賴於主動雷達導引頭與強大的抗干擾數據鏈，即使面對電子戰干擾，也能精準跟蹤目標。

殲-10C已經在巴基斯坦參加過兩國空軍聯合空戰訓練。（網上圖片）

報道指出，將霹靂-17導彈整合至不同機型中並非易事。每架戰鬥機需定製化的硬體與軟體調整，才能最大化發揮導彈性能。此前，殲-16曾搭載霹靂-17，被視為對敵方預警機、加油機等後勤機型的威脅；而對隱形戰鬥機殲-20，外界推測其也具備攜帶霹靂-17的能力。

值得一提的是，殲-10C因其在中國空軍中的核心地位與高性價比，被軍迷戲稱為「牛夫人」。「牛夫人」源自中國古典小說《西遊記》，形容角色地位雖不及大聖（此處可類比殲-20）或其他主要角色（如殲-16），但能力不容小覷。殲-10C作為中國空軍「三劍客」之一，廣泛服役且數量龐大，在空軍作戰體系中扮演著重要角色。

中國空軍主力機型之一，殲-16以其卓越的性能和精良的配置吸引了廣泛關注。

對於此次殲-10C掛載霹靂-17的意義，內媒《觀察者網》「風聞」發表軍評文章稱，殲-10C是中國空軍中型單發戰鬥機，傳統定位為爭奪制空權與對地攻擊，搭載超遠程導彈令人意外，顯示中國空軍正探索全新戰術。若這一組合被證明成功，殲-10C可執行遠距離精確獵殺，改變其傳統作戰半徑，進一步提升中國空軍的戰略價值。

文章指出，這一公開展示也可能是一項戰略舉措，旨在向印度、日本及美國等國展示中國空軍的靈活性與技術進步。殲-10C與霹靂-17的組合，或在未來的台海衝突及太平洋戰爭中充當遠程攻擊角色，對敵方的預警機、電子干擾機和遠程偵察機構成威脅，在戰爭初期奪取制空權。

殲-16機翼下，身長明顯較長的導彈，即為各界猜測中的PL-17。（網上圖片）

然而，報道也提到挑戰所在：霹靂-17需要高性能雷達與複雜電子系統的支持，而殲-10C的雷達性能可能無法完全匹配霹靂-17的最佳效能。因此，中國可能採用「A射B導」模式，利用其他平台為導彈提供數據支援。

總體而言，分析認為，殲-10C與霹靂-17的結合，標誌著中國空軍在戰鬥機技術上的重要飛躍，甚至可能改變未來東亞的戰略格局，為中國提供空戰早期的戰略優勢。