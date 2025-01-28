新能源汽車快速發展　內地未來5年或關閉2萬座加油站

隨着新能源汽車的快速發展，中國石油需求已經出現拐點，進入下降通道。據中石油經濟技術研究院預測，到2030年，將關閉約2萬座加油站，從現時的11萬座減少至9萬座，而成品油消費量亦將下降至3.8億噸，按年下降1.92%。



隨着新能源汽車的快速發展，中國石油需求已經出現拐點，圖為國產新能源SUV「領克900」。（網上圖片）

綜合內媒報道，2024年中國石油表觀消費量為7.56億噸，與上一年基本持平，增幅大幅下降。從消費結構上，呈現出「交通用油下降、化工用油上升」的特點，成品油消費為3.9億噸，按年下降2.4%，化工用油增長7.3%。

地面交通替代燃料的發展，是成品油乃至石油消費增速轉變最重要的原因。具體而言，新能源汽車以及LNG重卡的發展，是兩大驅動因素。

2024年，中國新能源汽車保有量突破3000萬輛，佔汽車總量比重超過8%，累計替代汽油約2800萬噸，全年汽油消費量預計1.58億噸，按年下降3.1%；LNG重卡進入快速增長時期，2024年LNG重卡行駛里程達700億公里，按年增長50%以上，替代柴油約2500萬噸，全年柴油消費量預計1.92億噸，按年下降4.8%。

中石油經研院石油市場研究所所長王利寧介紹，預計2025年新能源車替代的汽油消費將再增加1000萬噸，達到3800萬噸；LNG重卡對柴油消費的替代將增加300萬-500萬噸，達到2800萬噸以上，具體取決於LNG價格。

圖為比亞迪新能源汽車。（比亞迪官網）

在航空需求的支撐下，煤油消費是唯一實現消費正增長的成品油。2024年中國煤油消費量為3984萬噸，按年上漲14.6%。中石油編制的航空出行指數按年上漲4.8%，但受高鐵替代等因素影響，煤油消費增幅也不及預期。

中石油經研院預計，中國石油需求將在2025年達峰，中國煤炭需求將在2028年達峰，石油和煤炭需求的達峰將帶動中國能源相關碳排放在2030年前達峰，中國將如期實現碳達峰。

在新能源車替代不斷深入的背景下，不僅加油站數量未來將明顯減少，加油站的業態也將發生變化。有分析認為，加油站行業競爭已經從傳統行業內擴展至「跨界」競爭，構建綜合能源服務，融合加油、加氣、加氫、充電、新能源及非油業務為一體，已經成為新時期傳統加油站轉型升級、高質量發展的重要方向。