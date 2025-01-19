深圳2024全市消費零售總1.06萬億　新能源車消費增11%

2024年，深圳消費市場呈現蓬勃生機，消費規模與市場主體實現新突破。深圳商務局數據，2024年，深圳全市社消零總額1.06萬億元，線上商品零售超過2300億元，增速均位居大中城市前列；批零住餐行業市場主體超250萬家，全年新增市場主體超28萬家，規模以上企業超2萬家，消費領域活力強、潛力大。



2024年，深圳市開展汽車、家電、3C數碼、智能家居、電動自行車等商品以舊換新，激活大宗耐用品消費熱潮。通過以舊換新，惠及消費者超500萬人次，帶動商品銷售約550萬台，拉動消費超420億元。2024年全市新能源車消費增長11%，家用電器類消費增長26.8%。

此外，許多網紅店進入華南市場，國際品牌進入中國消費市場等，首站便是深圳。例如，Costco華南首店在深圳開業、地中海俱樂部（Club Med）落地深圳大鵬金沙灣；2024年深圳新開「首店」461家，各類旗艦店、新概念店等1010家，華為、榮耀、比亞迪等品牌舉辦了超200場首發首秀活動。

Costco開市客與WeChat Pay HK推出聯乘優惠，市民可於店內領取優惠及賺取積分。（資料圖片：蘇煒然攝、黃浩謙攝）

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2024年全年新入市大型商業綜合體超20個，新增商業面積超125萬平方米，大運天地、華潤啤酒小鎮、萬豐海岸城、阪田萬科廣場、華強廣場等各具特點，Costco（開市客）開業首日會員開卡數超14萬人，居全球各門店第一。

2024年，深圳成功入圍全國首批現代商貿流通體系試點城市，入選第二批國家級服務業標準化（商貿流通專項）試點城市，一流商貿企業培育、供應鏈龍頭集聚等工程深入推進，全年新增規模以上批零住餐企業超7000家，新增27家貿易型總部企業。