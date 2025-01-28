雲南玉龍雪山突降大雪　景區暫停開放　遊客塞車6小時返市區

雲南麗江玉龍雪山因持續降雪，暫停開放；因道路嚴重結冰，大批遊客一度滯留。



1月26日，麗江市多個縣城降大雪，由於道路嚴重結冰，不少遊客欣賞雪景回程時，遇上車輛「跣胎」等情況。

1月26日，雲南麗江市多個縣城下雪，去往瀘沽湖路段因大雪塞車。（封面新聞）

《封面新聞》報道，李女士和家人從成都自駕到雲南旅遊，前天（26日）剛到達瀘沽湖就遇上大雪天氣，其車輛更因「跣胎」翻側，在戶外等待2個小時後，幸遇上路過的取機將他們一行人送到大理。因大雪天氣，從瀘沽湖到麗江原本4小時的路程，李女士和家人最後花了7個小時才到達目的地。

李女士介紹，1月26日早上瀘沽湖出現大降雪天氣，他們所經過的S219省道受降雪影響，路面結冰，目前已經不具備車輛通行條件，凡是途經的車輛都收到提前繞行的通知。她透露，在距離瀘沽湖160餘公里外的玉龍雪山國家級風景區同樣遇上大雪天氣，情況不容樂觀。

玉龍雪山景區已暫停開放。（封面新聞）

已離開玉龍雪山景區的馬先生稱，昨天（27日）收到大雪天氣的通知，但雪山景區沒有任何防範措施。

馬先生介紹，他前天從下午3時排隊下山，大概3小時後才坐上纜車和大巴，但大巴行駛了幾百米就開始塞車，塞了約6個小時。車上乘客撥打110報警，均獲回覆需繼續等待，直至晚上11時許才有工作人員經過，「作為著名景區，這樣的處理方式太讓遊客寒心」；凌晨1時許，馬先生等人才到達麗江市區返回酒店。

1月26日晚上11時許，麗江旅遊集團發布通知，指受強冷空氣持續影響，玉龍雪山景區將持續降雪，景區道路積雪積冰。玉龍雪山冰川公園索道、雲杉坪索道、牦牛坪索道及印象麗江演出不具備接待條件。

為保障遊客安全，公司決定1月27日起停止3條索道運營和印象麗江演出，索道票及門票費用會按照原路退回。

景區工作人員表示，玉龍雪山於1月26日下午4時許開始大面積降雪，景區立刻開始疏散遊客，直晚上7時，遊客已全部轉移到山下，由於路面結冰嚴重，車輛只能緩慢行駛，所以出現嚴重的擁堵情況。目前，景區已暫停開放，開放時間要視天氣情況決定。