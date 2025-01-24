「今冬最強雨雪」來襲　內地多省氣溫驟降14℃　暴雪警報拉響

中央氣象台今（24）日上午6時發布寒流及暴雪黃色警報，預計今日8時至27日，中國大部分地區氣溫將先後下降8～12℃，其中西北地區東部、華北西部及西南地區北部等地的降溫幅度將超過14℃，這是中國今年入冬以來的最強雨雪天氣。



據《央視新聞》報道，此次寒流攜帶大範圍雨雪侵襲，西北地區東部、華北及東北等地將出現強降雪，部分地區將有大到暴雪。同時，寒流將為全國大部分地區帶來明顯降溫，多地氣溫可能創入冬以來新低。

甘肅雪景。（微博）

氣象台預測，24日8時至25日8時，西藏東南部、青海東北部、甘肅中東部和南部、寧夏、陝西中部和南部、河南西部等地部分地區有大雪，其中甘肅南部、寧夏南部、陝西中南部及河南西部部分地區將迎來暴雪。上述地區的新增積雪深度為2～5公分，局部可達10公分以上。

甘肅雪景。（微博）

寒流將率先影響新疆及西北其它地區，25日至26日中東部地區大範圍降溫，27日東北、江淮東部、江南及華南等地氣溫下降明顯。氣象台指出，25日至28日，西北、華北及黃淮多地氣溫將創立冬以來新低。特別是26日至27日，多地最高氣溫將大幅下降。例如，呼和浩特26日最高氣溫為8℃，27日將驟降至零下10℃。最低氣溫的新低則集中在27日至28日，屆時西北、華北及東北地區最低氣溫或普遍低於零下10℃，包括太原、北京、天津、石家莊、西安、銀川、濟南及上海等地，都可能迎來今冬最冷的早晨。