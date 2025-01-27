春運遇｢今冬最強雨雪｣　民眾駕電車不敢開空調　2小時車程開1天

受今冬以來範圍最廣、強度最強的雨雪天氣影響，河南、西安等多地出現暴雪，多條高速出現擁堵情況或正在管制中。目前正值內地「春運」返鄉期間，有民眾從西安開車返家，2小時的車程卻花24小時；還有從河南回湖南的民眾靠開直播在線問路，才順利走出暴雪。



被困河南直播問路走出暴雪 餓2日才吃上飯

1月24日，方女士和丈夫、弟弟妹妹四人，從河南洛陽開車返回湖南岳陽過年。方女士表示大雪從23日晚開始下，但當時並未意識到嚴重性，認為若全程高速大約7小時便可到家，計劃24晚即可回到家中休息。

未曾想，出發後便發現高速封路，因不清楚河南道路情況，路面又有大量積雪，「找路」成了困擾他們時間最長的事情，最後迫於無奈在社交平台開直播，希望當地網民幫忙在線指路。

方女士返回湖南時的路況。

直播間裡，網民幫忙指路、鼓勵，還與同路的民眾組建群組交流道路信息。也在遇到以為路是通的，但沒想到走一半發現並不通。方女士說，好多次瀕臨崩潰，父母也曾告訴他們可以留在河南過年，但他們一行還是想回家過年。好在已提前給車加滿油，一直動力十足。

「在路上，我們準備了幾碗泡面做補給，但一直沒遇到熱水，硬是餓到了25日下午才吃上飯。」方女士一行最終於26日凌晨才回到家中，她說，「這場暴雪，讓我們晚了一天回家，不過好在最後平安抵達了。」

電動車遇風雪憂難充電 2小時車程開24小時

一名駕電動車從陝西西安返回隔壁城市洛南縣的楊先生介紹，他和妻子孩子一家四口在約140公里、2個小時的道路上，花了24小時。雖然出發前做足了準備，且看到道路皆可正常行駛才於1月25日上午出發，沒想到開了40公里後便開始擁堵。

楊先生表示，「這時我開始出現了巨大的焦慮，因為我的車是電車，在冬天電消耗得非常快，而且如果不到服務區就沒法充電，身邊還有兩個3歲多的孩子，情況還是比較緊急的。開在路上的時候，為了省電，我都沒敢開暖氣，只能讓所有人都多穿點衣服御寒。」

好在經過疏導交通的工作人員協調，他們得以跟在救護車後面，到服務區暫時修整，給車充電。在服務區，他們在車內休息一晚後，第二天上午道路暢通了一些後出發，最終於26日上午10時左右回到家。

2008年及2024年冬季內地發生特大暴雪，許多返家的車輛都被堵在高速上難以行進。據此前報道，1月24日上午6時，中央氣象台發布流及暴雪黃色警報，預計至27日，中國大部份地區氣溫將先後下降8～12℃，其中西北地區東部、華北西部及西南地區北部等地的降溫幅度將超過14℃，這是中國今年入冬以來的最強雨雪天氣。