DeepSeek強勢衝擊AI戰局　分析：北京意圖宣示美出口管制無效

中國AI企業深度求索（DeepSeek）近日發布低成本人工智能（AI）模型，震撼市場，並引發華府高度關注。專家認為，DeepSeek的崛起不僅是技術突破，亦具有政治象徵性，與2023年華為在美國商務部長訪華時推出新款手機的「既視感」相似，試圖向外界傳遞美國出口管制無效的信息。



美國政治媒體「Politico」報道，目前國會尚未明確回應DeepSeek的影響，但其發布的時機與2023年華為的案例極為相似。當時，華為無預警推出搭載7奈米晶片的智能型手機，被認為成功規避美國制裁，令美國政府及矽谷震驚。

Politico指出，北京可能正向美國政府傳遞訊號。DeepSeek執行長去年曾接受訪問時坦言，公司面臨的最大挑戰是美國的出口管制。美國總統特朗普已下令相關機構在4月1日前檢討現行限制措施是否存在漏洞。

中國人工智能系統Deepseek與Open AI的ChatGPT的APP標誌。

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）AI專家艾倫（Gregory Allen）向Politico表示，DeepSeek的出現與華為當年推出新機的手法如出一轍，「科技貨真價實又令人印象深刻，但時機是出於政治動機」。

艾倫進一步分析，北京此舉意圖影響美國政府的政治敘事，讓外界認為出口管制已經失敗，因此應該放棄。然而，2023年華為事件後，美國國會內對中國持強硬立場的「鷹派」反而促成更嚴格的技術管制，這次DeepSeek的影響仍有待觀察。

艾倫指出，DeepSeek的創新主要來自於技術架構，而非晶片技術，「他們的架構能讓每顆晶片發揮更高效能」。但他強調，西方國家仍可使用DeepSeek改善的架構和演算法，但DeepSeek無法獲取美國的晶片技術優勢。

2023年9月25日，北京，華為發布新產品後，一名男子在華為旗艦店買完東西后拎著包走。中國的華為公司最近推出了新的智慧型手機系列，其中包括採用中國製造晶片的華為Mate 60。（Getty Images）

美國智庫「新美國安全中心」（CNAS）研究員屈瑞克塞爾（Bill Drexel）則是警告，目前市場對DeepSeek的發展速度感到震驚，甚至達到「恐慌的頂峰」，「（中國的）發展速度比我們預期的要快得多。他們縮小的差距比我們預期的要多，但在未來幾年仍將面臨嚴峻的競爭挑戰。」

此外，特朗普的AI與加密貨幣顧問塞克斯（David Sacks）亦在社群平台X發文稱，「DeepSeek-R1表明AI競賽將非常激烈。我相信美國能領先，但我們不能自滿」。

儘管DeepSeek的技術突破令全球關注，但美國專家認為，出口管制的影響仍需時間發酵，不代表現行措施完全失敗。AI技術競爭已進入新的階段，中美之間的科技戰將持續升級。