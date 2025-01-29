美媒指DeepSeek違禁令擁5萬張Nvidia H100晶片　馬斯克：很明顯

國產大模型DeepSeek轟動全球，以其低成本及高效成果引發環球多隻科技股暴瀉，不過美國科技億萬富豪馬斯克（Elon Musk）就質疑DeepSeek低成本訓練的說法。



美媒報道DeepSeek被傳擁有5萬張Nvidia H100顯示卡的新聞。馬斯克回覆稱：「很明顯 （Obviously）。」

近日馬斯克在X平台上評論了兩條帖子，第一條是網民引述美媒《CNBC》報道DeepSeek被傳擁有5萬張Nvidia（英偉達，又譯輝達）H100顯示卡的新聞。馬斯克回覆稱：「很明顯 （Obviously）。」

第二條是有網民討論稱，你相信DeepSeek用了那麼少的成本完成訓練嗎？馬斯克回覆：「哈哈哈哈，不可能（Lmao no）。」Lmao指Laugh My Ass Off，是常見的網絡用語。

有網民討論DeepSeek真的用了那麼少的成本完成訓練嗎？馬斯克回覆：「哈哈哈哈，不可能（Lmao no）。」

據早前美媒《CNBC》報道，Scale AI行政總裁Alexandr Wang認為，DeepSeek可能擁有大量被禁止出口到中國的Nvidia H100 GPU，並呼籲美國政府對此進行調查和管制。他表示DeepSeek擁有約5萬張H100晶片，但此事顯然並不能公開討論，因為這很明顯違反了美國晶片出口管制令。