官媒：DeepSeek遭美國IP網攻暴力破解　用戶密碼被破解私隱遭竊

國產大模型DeepSeek在過去幾天多次出現「死機」災情，28日（周二）凌晨許多用戶無法登入或註冊，或是無法進行對話。DeepSeek官網表示，近期網上服務受到大規模惡意攻擊。



央視旗下「玉淵潭天」公眾號29日（周三）稱，據內地網絡安全公司奇安信安全專家指，DeepSeek近日受到「暴力破解攻擊」，網絡攻擊的IP地址都在美國。



DeepSeek在28日（周二）凌晨又傳出「死機」災情。（官網）

「玉淵潭天」引述內地網絡安全公司奇安信的報告指，數據顯示，網絡攻擊從1月3日開始，27日和28日攻擊數量激增、攻擊手段升級。與此前的DDos攻擊有明顯不同，攻擊手段升級為「暴力破解攻擊」，網絡攻擊的IP地址都在美國。

據奇安信安全專家王輝指，DDos攻擊主要是消耗伺服器的資源，而「暴力破解攻擊」則主要是破解DeepSeek用戶的密碼，通過這種方式獲取用戶私隱信息。

據早前報道，DeepSeek在過去的26日（周日）及27日（周一）均出現「死機」的情況，在28日（周二）凌晨又傳出「死機」災情，許多用戶反應無法登入或註冊，或是無法進行對話。

DeepSeek官網在28日凌晨曾表示，近期網上服務受到大規模惡意攻擊，為持續提供服務，暫時限制中國內地手機號碼以外的註冊方式；至於已註冊用戶可以正常登錄。