面臨被引渡回中國　KK園區主腦佘智江稱在泰國監獄受虐　泰方否認

被指在緬甸經營網絡詐騙「KK園區」的主腦、柬埔寨籍華人佘智江（She Zhijiang），於2022年因涉嫌非法禁錮、人口販賣、非法跨境網絡賭博在泰國曼谷被捕，面臨被引渡至中國。



路透社28日報道，佘智江聲稱他在泰國監獄內受到非人道待遇，對此泰國司法部長塔維（Tawee Sodsong）否認該說法。



佘智江。（網絡圖片）

佘智江。（網絡圖片）

路透社報道，佘智江堅稱他面臨的指控出自政治動機。2023年，泰國法院下令將他引渡至中國，但他目前仍在針對裁決提出上訴。

佘智江近日透過律師向國際刑警（Interpol）提交信件，聲稱他在泰國監獄內受到非人道待遇，其中包括導致他無法自行站立的暴力行為。

泰國司法部長塔維（Tawee Sodsong）對此回應稱，「我們對待他的方式與其他可以定期諮詢律師的囚犯一樣」，且監獄內有安裝攝錄機，以避免囚犯遭受任何虐待或折磨。

佘智江又在信中稱，中國大使館官員曾在違反他意願的情況下到獄中探視他，勸說他返回中國，塔維並未就此發表評論。

塔維又指出，柬埔寨也要求引渡佘智江，因為他是柬埔寨公民，他的引渡目的地則會交由上訴法院決定。

中國外交部回應路透社稱，佘智江是中國公民，也是線上賭博和電信詐騙犯罪的關鍵人物，相關指控證據確鑿，因此要求引渡他。

2023年9月拍攝的衛星地圖；位於泰緬邊境妙瓦底的KK園區清晰可見，且持續擴建中。 EUSI

被指是「KK園區」主腦

據早前報道，國際刑警於2021年5月向佘智江發佈「紅色通緝令」，通緝令指出，佘智江於2018年起，與黑幫組織經營線上賭博平台，不法所得高達1億5000萬人民幣，全數金額已被轉到境外。根據通緝令，佘智江在中國涉嫌非法經營賭場，最高可被判10年監禁。

另外，佘智江更被指控涉及人口犯賣。近年不少內地、台灣及香港人遭「賣豬仔」，被騙前往柬埔寨或緬甸從事犯罪工作，全球反詐騙組織（Global Anti Scam Org）曾在社交平台指控，佘智江是緬甸其中一個詐騙集團大本營「KK園區」的業主之一。有傳媒報道，「KK園區」涉活摘器官、性侵等指控，被形容為最殘暴的園區。