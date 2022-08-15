詐騙營調查｜人口販賣緬甸「KK園區」主腦　香港公司欠債失去聯絡

被指在緬甸經營網絡詐騙「KK園區」的主腦、柬埔寨籍華人佘智江（She Zhijiang），涉嫌非法禁錮、人口販賣、非法跨境網絡賭博，日前在泰國曼谷被捕。

《香港01》調查發現，他改名「唐倫凱」（TANG Kriang Kai），在香港開設「亞太國際控股集團有限公司」，記者到公司的註冊地址，發現是一間車房。負責人稱，該地址為秘書公司的倉庫，亞太國際已失去聯絡數年及未支付服務費，又指不清楚公司生意，將會根據程序註銷。



緬甸詐騙營調查・專頁｜港人被轉賣曝光 人口販賣KK園區涉港公司

以多個化名行走江湖 柬埔寨護照登記香港公司

佘智江（She Zhijiang）十年前涉及賭博罪行被中國內地通緝，後來入籍柬埔寨，改名「唐倫凱」（TANG Kriang Kai），在東南亞營造成功華商形象，同時用多個化名，包括「佘倫凱」（Dylan SHE）。

《香港01》調查發現，他以「TANG Kriang Kai」之名、柬埔寨護照登記，在香港開設「亞太國際控股集團有限公司」（Yatai International Holding Group Limited）。「亞太國際」的Facebook介紹，公司在緬甸與泰國交界，設立和經營「水溝谷經濟特區」，標榜「一帶一路」，大搞智慧金融、旅遊、博彩等生意。

亞太國際的登記地址，為黃大仙的一個車房。（香港01記者攝）

註冊地址為黃大仙一車房

「亞太國際」於2017年在香港註冊，其辦公室地址位於黃大仙環鳳街一間地舖。唐倫凱是「亞太國際」的唯一董事，一名姓郭的港人出任公司秘書，公司註冊文件提交人為一名姓鄺的港人。

記者周一（15日）曾到「亞太國際」的註冊地址了解，現場為一間車房，職員稱未聽過「亞太國際」，亦不認識佘智江或唐倫凱，但認識鄺先生，並着記者等候鄺先生回車房。不過，記者等候逾一個半小時，都未見鄺先生現身。

車房為秘書公司倉庫 亞太國際失去聯絡兼欠款

鄺先生及後透過電話回覆：「之前我們是會計師樓，『亞太國際』是我的客，登記註冊地址在我們這裏，現在已經失去聯絡，無找數給我們幾年。」鄺指，不清楚該公司業務，亦無見過佘智江（唐倫凱），因公司無付服務費，因此將其地址改到用作倉庫的車房中，稍後將會申請註銷。

國際刑警通緝 涉人口販賣 上周泰國落網

國際刑警更於2021年5月向佘智江發佈「紅色通緝令」，通緝令指出，佘智江於2018年起，與黑幫組織經營線上賭博平台，不法所得高達1億5000萬人民幣，全數金額已被轉到境外。根據通緝令，佘智江在中國涉嫌非法經營賭場，最高可被判10年監禁。

另外，佘智江更被指控涉及人口犯賣。近年不少內地、台灣及香港人遭「賣豬仔」，被騙前往柬埔寨或緬甸從事犯罪工作，全球反詐騙組織（Global Anti Scam Org）在社交平台指控，佘智江是緬甸其中一個詐騙集團大本營「KK園區」的業主之一。有傳媒報道，「KK園區」涉活摘器官、性侵等指控，被形容為最殘暴的園區。

泰國曼谷警方公布，上周六（8月13日）拘捕佘智江，他涉嫌營運非法跨境賭博，將被引渡回中國受審。