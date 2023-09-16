KK園區｜中科院博士揭祕內部培訓資料：扮35歲離婚OL騙中老年男性

央廣《新聞縱橫》採訪被騙至緬甸詐騙園一年多的中科院博士張先生(本名張繼效)，他提供兩份從緬甸詐騙團夥手中獲得的材料，一份是所謂的「業務專業知識的學習」，另一份是「聊天範例」。



其中，業務專業知識共有16頁1萬1000多字，裡面要求園區裏的人打造自己的人物設定，範例大多是30多歲已經離婚的高學歷女白領（OL）。詐騙團夥要他們想像自己是身高170厘米左右，體重大概有50公斤的高端女性，甚至星座生日都要背下來；聊天範例中則介紹如何「欲擒故縱」，引誘中老年男性墮入金融詐騙的陷阱。



教扮開朗女白領呃錢 張先生：還要背下星座生日

此前，「中科院博士張某被騙至緬甸一年，每日被強迫工作18小時」引發高度關注。張先生在幸運獲救後，也在網絡提醒求職者，切勿輕信赴境外工作。張先生分享兩份在緬甸時通過電子郵件轉發才留存下來的「學習文件」。

其中16頁1萬1000多字的的「業務專業知識」，裡面詳細列舉如何塑造個人形象：詐騙分子要求受害者將自己捏造成年齡一般是30多歲的白領女性，單身或離異的狀態，有健身、高爾夫這些高端愛好，身高則是170厘米左右，體重大概有50公斤。

詐騙團夥要求園區裏的人扮成女性白領詐騙。(視覺中國)

文件中解釋，詐騙團夥的客戶群體偏向中老年男人，因此要把自己塑造成年齡合適、形象好、氣質佳，性格上還得積極、陽光。比如，儘管是離異狀態，但在婚戀觀上，要充滿正能量，因此要回答「希望兩個人要相互理解、包容、尊重，給彼此空間。」

張先生指出，詐騙團夥甚至要求他們要背下星座、生日。學歷一般是名校畢業，工作是在一個比較知名的大型公司擔任白領。

聊天範例揭露如何步步誘惑中老年男性步入陷阱

另外一份「聊天範例」材料中，則透過21張聊天截圖具體展示詐騙團夥如何通過塑造的身份與中老年男性聊天，進而將其引入金融詐騙的陷阱。張先生說，為了獲取受害人的信任，欲擒故縱是一種常用的詐騙招數。

聊天截圖範例是一位女性和一位60多歲的退休男性間的對話。詐騙分子首先傳送一張顏值頗高的女性照片，介紹自己是一位38歲的網路技術公司白領，言談間展現出女性的溫柔。張先生說，對詐騙人員的要求就是演得越像越好。

詐騙團夥要求園區裏的人扮成女性白領詐騙。(視覺中國)

張先生介紹，詐騙園區有上千張的網絡圖片素材。他們還要去學習一些女性經常做的，比如護膚、美容的知識，瑜伽這些運動，「接下來就是靠經驗來積累。邊上班邊總結分析聊天中的問題，然後會有針對性地給我們培訓，這些事情都是為了讓他們形象顯得更加真實，就相當於演員的角色，就是演得越像越好。」

透過照片判斷受騙者家裡有沒有錢？張先生：沒錢就不聊

例如，聊天示範中有一段，詐騙人員偽裝成女性詢問對方，「我從你的照片裡看到了很多漂亮的花，是你自己種的嗎？」張先生表示，其目的是想判斷對方的居住環境。

張先生說：「聊工作是想套取受騙者的個人資訊，自己談自己的工作，受騙的人肯定也會談一下自己的情況，就可以判斷他有沒有錢，沒有錢就直接丟掉不聊了。」

張先生公布的內部培訓資料。（央廣網）

根據客戶自己發的照片，如果比較有錢的人，他住的環境、開的車，這些都可以判斷出他有沒有錢，所以要試探，這種是通過經驗來判斷的。

一旦信任建立，就可以從感情話題轉到金融投資，詐騙團夥前期的目的也就基本達到，接下來就可以「切（宰）客」了。

最後一步：轉介給自己的叔叔

張先生介紹，最常見的辦法是，在跟客戶聊得熱火朝天的時候，突然終止聊天，過一會兒告訴客戶：「抱歉，剛剛我的老師，突然告訴我，有一市場不錯，讓我去交易，您看，我賺了多少錢。」

張先生說：「切客」就是開始引導客戶去做投資。會通過比如說分享新聞來談到經濟狀況，然後進一步會聊到客戶有沒有做投資方面的問題，會看看客戶的反應，如果他的反應很好的話，就直接引導他去投資，如果不好的話繼續聊感情。

張先生指出，通常他們在編造身分時還會塑造一個「近親」的形象，可以是叔叔、阿姨、舅舅等。

張先生說：「因為我們業務員只是負責聊感情，獲得客戶的信任，後面聊到金融投資的話題的時候，會跟客戶說自己對這方面不瞭解，可以給他介紹自己的叔叔或者阿姨，讓自己叔叔阿姨會給他們講解投資的知識，把他們轉接給叔叔或者阿姨的角色。」

前期只聊感情「欲擒故縱」炫富 張先生：提到理財要小心

張先生指出，詐騙人員會同時與幾位受害人聊天。經過大量的對話，詐騙人員會套取受害人的工作、住址等資訊，並梳理每個受害人的特徵加以標註，在此過程中，判斷對方是否有錢，是否容易上當，理論文件特別要求詐騙人員牢記「要麼不開張，開張吃三年的邏輯思維」。

張先生稱在跟受害者進行聊天的過程中，前面很長一段時間都是不聊投資、金融方面的這些話題，就是只聊興趣愛好，獲取到感情信任之後，才會再提投資方面的事情，而且不會主動邀請客戶投資，只是說自己投資賺了多少錢，這樣一直吊著客戶，讓他自己上鉤。

張先生指出，其實套路並不新鮮，但精準鎖定目標客戶後，通過「欲擒故縱」來打消受害人的警惕性，是他們的常用策略。

張先生提醒，如果在聊天時發現對方提到她有很有錢的親戚或者朋友的時候，或是跟投資有關的話題，「這種都要提高警惕。」​​​​

園區裏的人都要考培訓內容 張先生：記不下來會被罰抄

張先生介紹，自己分享的學習文件是8月份比較新的版本，教材會隨時更新，「詐騙的人也是每天不斷學習新知識，包括國內宣傳的那些反詐的東西，他們都會看，會針對那些進行改進。」

此外，由於團夥主要實施的是金融詐騙，所以剛到時先從什麼是加密貨幣、什麼是錢包、為什麼數字貨幣會成為主流學起，同時要對公司的軟硬體系統十分瞭解，為後續電信詐騙鋪路。

張先生指出，詐騙園區團夥會要求它們每天都看一段時間，「時間長了就會慢慢記下來。如果記不下來，公司會罰用筆抄，他們還有考試，根據這上面培訓的內容，列出問題，然後在試卷上答。」

張先生表示，詐騙團夥特別看重聊天的細節，「因為細節做得不好的話很容易露餡」，