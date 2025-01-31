2月28日上演罕見「七星連珠」天象！專家解釋現象成因

據新華社報道，2月28日前後的幾個晚上，太陽系中的土星、水星、海王星、金星、天王星、木星和火星將上演「七星連珠」罕見天象，民眾可嘗試使用天文望遠鏡觀看。



天津市天文學會理事、天津科學技術館天文科普專家宋媛媛介紹，太陽系八大行星繞太陽公轉，不同的行星有不同的公轉周期，從幾個月到幾十年不等，想要湊巧運行到大致相同的方向上很困難，而且「連珠」的行星數量越多，概率也就越低。

不過，宋媛媛也說，不管是幾顆行星『連珠』，都不意味着這些天體就真的排成一條直線，「從地球上看去，只是一種視覺上的效果而已。」

值得一提的是，從1月21號開始大約一個月的時間，夜晚時可以看見「六星連珠」的天文奇景，包括金星、火星、木星、土星、天王星跟海王星，在夜空中連成一條直線，其中4顆用肉眼就看得到。

若想觀賞六星連珠，在太陽落下後的晚上6、7點看得最清楚，除了天王星跟海王星之外，其他4顆行星應該用肉眼就可以看得到，不需要雙筒望遠鏡或天文望遠鏡等任何工具。

到了2月28號，水星也將加入六星連珠的行列，形成更罕見的「七星連珠」；2025年不只在年初可以觀賞行星連珠，4月15號以及8月11號的早晨，將分別出現「四星連珠」以及第二次「六星連珠」，讓全球天文迷一飽眼福。

2月1日月掩土星 專家：值得一看

另外專家也指出，2月1日會有「月掩土星」、「金星伴月」的景象接連上演。月掩土星大致有一個周期規律，每隔5、6年會出現一個「月掩土星季」，即幾乎每月一次。2024年4月到2025年2月就是一個「月掩土星季」，共發生12次月掩土星，中國可見其中的3次，本次是這3次中的最後1次。

2月1日會有「月掩土星」、「金星伴月」的景象接連上演。（路透社）

宋媛媛說道，本次月掩土星發生在中午前後，感興趣的公眾可嘗試使用天文望遠鏡進行觀測，不過在白天明亮的天空背景下，土星會顯得比較暗淡。月掩土星後，到了傍晚，金星伴月將扮靚天宇。

宋媛媛表示，金星正處在亮度的峰值，與一彎蛾眉月近距離相伴，十分耀眼醒目，非常值得一看。

今年元宵十五的月亮十五圓

2月12日是元宵佳節，也是乙巳蛇年的第一個月圓之夜。俗話説「十五的月亮十六圓」，但這輪元宵月卻是「十五的月亮十五圓」，最圓時刻（望）出現在12日21時53分，賞月正當時。

宋媛媛也提醒，2024年下半年以來，金星一直作為昏星出現在日落後的西方天空。2月15日，以昏星姿態出現的金星將迎來亮度的極值，達-4.8等，亮如明燈，成為傍晚時分西方天空當之無愧的大明星。