富士山驚見「火龍奇景」非AI製圖　網民讚嘆如《龍珠》神龍現身

撰文：ETtoday
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日本代表象徵之一的富士山被日本人視為「聖山」，也是許多外國遊客一生必訪的景點，近日更出現如夢似幻的「橙紅色火龍」雲景，因雲層在夕陽餘暉映照下，宛如一條巨龍盤旋於富士山上空，在網絡上引發熱議，由於今年正好是龍年，也為富士山再添神聖色彩。

即睇「火龍」現身奇景：（按圖了解）

這幅奇景出現在11月27日傍晚，不少人都從遠處目睹層層雲朵逐漸蜿蜒，最終勾勒出龍的形態，在橙紅色光芒籠罩下更顯神聖莊嚴，有如一條燃燒的巨龍，紛紛拍下照片上傳社群媒體，吸引眾多網民朝聖。

為避免被誤認為AI生成圖片，還有人特意從不同角度拍攝或錄影，證明這一幕絕非造假，而是天然形成的美景。

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相關畫面在X上累積逾2500萬次觀看，許多網友讚嘆彷彿神靈現身：

．「據說富士山頂自古就有龍居住」
．「龍神降臨」
．「鳥山明老師現身了，是七龍珠」
．「如果真的沒有修圖就太神奇了」
．「今年剛好是龍年」
．「不知道有沒有人的願望成真了」

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