流星雨2025｜象限儀座流星雨1.4登場　觀賞條件極佳｜附4大觀星點

流星雨｜天文現象｜年度3大流星雨之一的「象限儀座流星雨」即將在1月4日凌晨2時左右進入極大期，在夜空閃亮登場！今晚（3日）YouTube上還有免費直播加中文解說，幫大家了解更多天文知識！想知象限儀座流星雨之後，接下來還有哪些天文現象？下文還有2025年天文台推介的14個天文現象，Mark定時間大家一起來看流星雨！



象限儀座流星雨是年度3大流星雨之一。圖為流星示意圖（unsplash圖片）

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象限儀座流星雨1月4日凌晨登場

根據臺北市立天文科學教育館網站，象限儀座流星雨是年度三大流星雨之一，與英仙座流星雨和雙子座流星雨齊名，活躍期間從12月28日持續至1月12日。象限儀座流星雨的特色是流星明亮且速度中等，常有明亮的火流星，高峰期短只有不到半天的時間，大多集中於極大期前後數小時。

根據國際流星組織（IMO）的預測，今年極大期發生在香港時間1月4日凌晨2時左右， ZHR大約為80，但可能在60至200之間變動。當晚月齡僅3.6，不受月光影響，觀賞條件極佳，惟受輻射點角影響，實際觀察到的流星數量將較少。

臺北天文館YouTube免費直播

凌晨時分天氣寒冷，不想去郊外食「西北風」的朋友，可在今晚（3日）8時開始，到YouTube「臺北天文館YT」頻道，收看象限儀座流星雨直播，還有主持人解說（只有普通話），幫大家了解更多天文知識！

象限儀座流星雨今年極大期發生在香港時間1月4日凌晨2時左右。圖為流星示意圖（unsplash圖片）

2025全年天文現象時間表

天文愛好者留意了！想知象限儀座流星雨之後，接下來還有哪些天文現象閃亮登場。下表根據《香港天文台年曆2025》，列出2025年天文台推介的天文現象，大家可以將以下日子存入行事曆！

2025年天文台推介14個天文現象

1月3日 象限儀座流星雨（極大）

1月10日 金星東大距

1月16日 火星衝

3月8日 水星東大距

4月22日 水星西大距

5月6日 寶瓶座η流星雨（極大）

6月1日 金星西大距

7月4日 水星西大距

8月12日 英仙座流星兩（極大）

8月19日 水星西大距

9月7日 月全食

10月30日 水星東大距

12月8日 水星西大距

12月14日 雙子座流星雨（極大）



天文台推介14個天文現象。（unsplash圖片）

香港4個觀星地點推介

倘流星的預想觀測條件極佳，只要天氣狀況良好，大家到遠離城市燈光且開揚的地方，就非常有機會可以肉眼觀賞到流星。以下是香港旅發局推介的4個觀星地點：

香港4個觀星地點推介：

📍 石澳

📍大東山

📍萬宜水庫西壩

📍大尾督主壩



在萬宜水庫拍下的觀星圖片非常壯觀！（fb@旅發局）

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