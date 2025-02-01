湖南永州運輸車翻側　釀危險化學物質粗苯泄漏

湖南永州有貨車翻側造成粗苯泄漏，當局表示，事發後已緊急趕往現場處置，事故未有造成人員傷亡。



湖南永州有罐車翻側。（澎湃新聞）

據「永州發布」消息，周五（1月31日）4時40分，一輛從廣西梧州開往河南濮陽的過境罐車在永州市零陵區康濟大道和朝陽大道交匯處發生翻側，致使運輸車內裝載的粗苯泄漏，事故未造成人員傷亡。

事故發生後，當局即時派人趕赴現場處置。當日上午7時至9時，對泄漏污染物流經的雨水管道和溪流溝澗，前後共築7段堤壩進行截留；並調度40台車輛抓緊對污染物進行清理轉運。上午11時，事發車輛、危險化學罐體已轉移至安全區域，對警戒區群眾進行了及時疏散。

同時，對事故點流入瀟水河口、自來水水質滾動監測。截至周六（2月1日）2時，環境應急監測結果顯示，自來水水質安全可控，城區供水正常。

當局稱事故未造成人員傷亡。（澎湃新聞）

當局稱事故未造成人員傷亡。（澎湃新聞）

下一步，零陵區將繼續按照現場應急處置方案，加快對剩餘污染物的清理轉運，加密環境監測，全力確保人民群眾的用水安全和環境安全。

據了解，粗苯是煤熱解生成的粗煤氣中的產物之一，經脫氨後的焦爐煤氣中回收的苯系化合物，其中以苯含量為主。其無色至淡黃色易揮發，非極性液體。具有高折射性和強烈芳香味。