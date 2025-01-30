湖南零食稱霸中國年貨市場　馳名「辣條」發源竟與一場洪水有關

中國春節年貨市場，湖南零食獨占鰲頭，幾乎壟斷了休閒食品市場。根據《湖南日報》、《BT財經》等內地媒體報道，湖南擁有強大的農業基礎與美食基因，使其成為內地零食產業的龍頭，並催生出風靡全球的「國民零食」——辣條。



根據「2024CNPP零食店行業十大品牌榜中榜名錄」，中國前十大零食品牌中，有4家註冊在湖南，另有一家創辦人亦為湖南人。統計數據顯示，2023年湖南休閒食品產值佔全國總產值的三分之一，休閒熟食的產值更佔全國的五分之三，使湖南穩坐中國零食市場龍頭地位。

過年了，民眾紛紛前往賣場、過年市集採買年貨。（新華社）

報道介紹，湖南人對美食的熱愛，成為當地零食產業興盛的重要因素。在北京從事零食生意的湖南人艾米受訪時表示，「湖南人愛吃，會吃，願意在美食上有更多探索，比如那個辣條，其實就是湖南人好吃而摸索出來的。」

雖然湖南菜內部流派存在一定差異，但走出湖南後，湖南菜整體離不開香辣、重口味這樣的標籤。圖為湖南菜攸縣香乾。（當代中國/網上圖片）

她指出，湖南擁有豐富的農業資源，糧食產量位居全國前列，為休閒食品產業的發展奠定了基礎。「湖南是魚米之鄉，豐衣足食的情況下，才誕生了豐富的零食文化，如今湖南很多零食巨頭企業，都是從湖南人愛吃、愛做的小吃開始發家。」

湖南長沙夜景。（央視新聞）

以當前中國最火的「辣條」為例，即是誕生於湖南平江縣。辣條發明人李猛能表示，1998年平江遭遇特大洪水，導致以大豆為原料的醬干工廠無法維持生計。於是，他們改用供應充足的麵粉取代豆粉，並改裝米線機，擠出了第一根辣條。

李猛能進一步解釋，他們借鑒四川火鍋的調味方式，在湖南香辣口味的基礎上，加入四川花椒的麻味，創造出了麻辣味辣條。這種創新不僅解決了當時平江的經濟困境，也意外催生了一款風靡全球的零食。

時至今日，辣條已成為中國零食市場的代表性產品，並遠銷全球160多個國家和地區。從原本的民間食品到國際市場的熱銷零食，辣條的成功象徵著湖南零食產業的強大競爭力，也讓湖南在中國年貨市場中佔據不可撼動的地位。