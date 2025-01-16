湖南14歲女背殘疾玩伴上學8年：她對我很重要　約定考入同一高中

湖南衡陽少女劉思涵因病無法行走，鄰居兼玩伴匡語軒從一年級起就背著她上下學，並在校照顧她至今。

雖然已過去8年，但劉思涵仍然記得匡語軒6歲時第一次背她的場景，「她有點背不動，走幾步停一下，後來慢慢就順了」。匡語軒表示，劉思涵是自己最好的朋友，對她很重要，所以並不覺得辛苦。兩人的學習成績名列前茅，已約定要努力考入同一所高中，「她激勵我，我也激勵她，共同加油」。



《瀟湘晨報》報道，14歲的匡語軒與15歲的劉思涵，家住衡陽祁東縣太和堂鎮把關口村，兩家相距僅10米。劉思涵的祖母介紹，孫女出生不久就因病導致雙腿萎縮，無法正常行走，行動需要人背，一直由倆老撫養，自己有時忙於農活，匡語軒就會一直幫忙背孫女。

匡語軒與劉思涵從小一起長大。劉思涵憶述，至今依然清晰記得匡語軒第一次背她的場景，一年級時自己想去廁所，匡語軒主動背她去，「起初有點背不動，走幾步停一下，後來慢慢就順了」。

劉思涵因病無法行走，匡語軒一直照顧她。（瀟湘晨報）

匡語軒、劉思涵與其他小學同學的合影。（瀟湘晨報）

劉思涵介紹，小學時除了匡語軒，偶爾也被其他同學背過，但匡語軒是一直背她，背得很穩，讓她很有安全感。當時有一次好幾個同伴去遊玩，要翻越一處陡坡，其他人都不敢背她，匡語軒卻能背著她輕鬆越過。

剛升入初中時，兩人分到不同班級。劉思涵稱，當時自己有些擔心，覺得匡語軒認識更多同學，和她的友情可能會變淡，未料匡語軒主動申請換班，繼續陪伴照顧她。劉思涵對此非常感動，「我說你認識了這麽多同學，還記得我，謝謝你。她說雖然認識很多新夥伴，但你是我最好的朋友」。

劉思涵因病無法行走，匡語軒一直照顧她。（瀟湘晨報）

劉思涵學習成績好，很多同學經常向她請教問題。（瀟湘晨報）

劉思涵的祖母每天都會騎車接送孫女和匡語軒上下學，在校內則繼續由匡語軒照顧。劉思涵稱，現在自己的體重比小學時更重，匡語軒背她行樓梯會比較吃力，因此她盡量不出教室，也很少喝水，減少如廁次數，讓對方輕鬆點。此外，其他同學也經常陪她聊天，向她請教學習上的問題。

匡語軒表示，自己已經記不清第一次背劉思涵的場景，只記得某次背對方時不小心踩到地面松果後摔跤，「覺得讓她摔跤了，覺得好愧疚，印象很深」。她又稱，劉思涵體重比她輕，自己已經習慣，而更重要的是兩人之間的深厚友誼，讓她覺得背這麽多年也不辛苦，「她是我最好的朋友，對我來說她很重要，所以很願意去幫助她」。

匡語軒表示，劉思涵是她最好的朋友，對自己來說很重要，所以很願意去幫助她。（瀟湘晨報）