中國版｢鋪路爪｣雷達亮相　具備強大探測能力　可覆蓋千公里外目標

解放軍航天部隊農曆新年期間，展示了一款先進的雷達系統，這款被稱作中國版「鋪路爪」的遠程戰略預警雷達吸引了全球的目光。它不僅標誌着中國戰略預警能力的顯著提升，也意味着國家安全防禦體系向更高水平邁進。



解放軍航天部隊農曆新年期間，展示了一款先進的雷達系統，這款被稱作中國版「鋪路爪」的遠程戰略預警雷達吸引了全球的目光。（網上圖片）

中國版「鋪路爪」。（網上圖片）

這款雷達與美國冷戰時期的「鋪路爪」雷達有相似之處。（網上圖片）

據內媒報道，這款雷達與美國冷戰時期的「鋪路爪」雷達有相似之處，擁有龐大的天線陣列，彷彿一座雄偉的堡壘，守護着國家的空域。

軍事專家杜文龍分析認為，這款雷達可能採用了P波段，具備強大的探測能力，能夠覆蓋數千公里外的目標。這無疑是中國雷達技術發展的重要里程碑。

「鋪路爪」雷達的關鍵功能在於其能夠對彈道導彈、轟炸機、巡航導彈以及水面艦艇進行高效預警。該雷達能在極遠距離上精准偵察和探測各類目標，為中國提供寶貴的反應時間，在面對潛在威脅時搶佔先機。

如今，中國版本的「鋪路爪」雷達不僅汲取了過去的經驗，還在現代戰爭中扮演至關重要的角色。其部署後將顯著增強中國針對空天目標的偵察和判斷能力，為國家戰略防禦體系築牢堅實屏障。

這款雷達與美國冷戰時期的「鋪路爪」雷達有相似之處。（網上圖片）

這款P波段遠程雷達的問世不僅是中國戰略預警能力增強的標誌，也是國家戰略能力全面提升的關鍵部分。（網上圖片）

這款P波段遠程雷達的問世不僅是中國戰略預警能力增強的標誌，也是國家戰略能力全面提升的關鍵部分。（網上圖片）

而此次亮相的雷達系統並非孤立存在，而是與其他固定式和機動式遠程雷達共同構建了一個宏大的預警網絡。這一網絡的建成，標誌着中國在遠程戰略預警能力方面實現了質的飛躍。

未來，這款P波段遠程雷達的問世不僅是中國戰略預警能力增強的標誌，也是國家戰略能力全面提升的關鍵部分。在當前國際形勢下，強大的防禦能力和進攻能力同樣重要。這款雷達如同一面巨大的盾牌，捍衛國家的安全，為反導武器系統指引方向，確保國土核心目標的安全。

隨着中國版「鋪路爪」雷達的嶄露頭角，其後續發展規劃值得期待。預計這款雷達的探測能力將進一步優化，精度與反應速度也會提升。隨着技術更新換代，未來的戰略預警雷達網絡將更加密集，覆蓋區域更廣，以適應不斷變化的國際安全局勢。