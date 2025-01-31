中國建「北京軍城」？英媒曝：解放軍整建五角大廈10倍軍事基地

英國媒體1月30日報道，數名美國前、現任官員指出，中國在北京西南30公里處疑似正在建造全球規模最大的軍事指揮中心，面積約6平方公里，規模可能是美國五角大廈的10倍。美國情報界正在密切追蹤此建案，並評估其戰略意圖。



衛星圖揭露「北京軍城」 疑建先進戰時指揮中心

報道指出，美國情報界正分析多張衛星影像，顯示該地區有多個深掘洞口，軍事專家研判其可能容納大型堅固掩體，供戰時軍事領導人使用。根據3名知情人士透露，部分美方分析師將該設施命名為「北京軍城」（Beijing Military City），主要建設工程自2023年中期開始。

美國前中央情報局（CIA）中國問題分析主管韋德寧（Dennis Wilder）受訪時表示，如果該設施獲證實，將顯示北京不僅在打造世界級常規軍隊，更意圖建立先進的核戰指揮體系。

美國五角大廈。（Reuters）

曾在美國國家地理空間情報局（NGA）任職的圖像分析專家巴比亞茲（Renny Babiarz）則指出，衛星圖顯示，地下基礎設施至少動用了100台起重機，且可能設有相互連接的地下通道。

美方關切2027軍事計劃 新基地或為奪台戰備設施

根據美方情報，2027年為中國人民解放軍建軍100周年，習近平已下令共軍具備攻台所需能力。外界關注該軍事設施是否與此戰略目標相關。

報道指，儘管目前解放軍總部位於北京市中心，設施較為新穎，但其並非為戰時安全指揮中心設計。因此，一名美國前高級情報官員推測，北京軍城將取代現有的西山軍事指揮中心，成為解放軍新一代戰時指揮樞紐。

2017年，習近平率領一眾軍委前往中央軍委聯合作戰指揮中心視察。（中國軍網）

該官員進一步指出，新設施可能專為抵禦美國「掩體剋星」武器及核攻擊而設計，並採用更先進、安全的通訊系統，進一步提升共軍作戰能力。

中國研究人員：設施符合軍事特徵

報道提到，該建案1月初施工活躍，雖未見明顯軍事人員，但現場禁止無人機與拍攝，入口處設有檢查哨，警衛明確表示「禁止入內」。當地店家則將此地形容為「軍事區域」。

報道援引一名中國研究人員分析衛星圖說法，指出該建地具備敏感軍事設施特徵，如高強度鋼筋混凝土與深掘地道，且規模幾乎達五角大廈10倍，顯示其極可能為軍事用途。

台灣軍方相關人士表示，該設施看來確為新的軍事指揮中心，但部分專家持保留態度。戰略暨兵棋研究協會研究員徐彥齊指出，雖然該建地規模遠超軍營與軍校，但區位條件或不適合建造地下掩體，亦可能是行政或訓練基地。

截至目前，北京官方未對此建案作出回應。