A股2月5日迎蛇年首個交易日　上漲率達70%　4大板塊或將率先發力

內地春節假期即將結束（至2月4日），2月5日，A股將迎來蛇年的首個交易日，能否「開門紅」稱為內地股民的關注焦點。Choice數據顯示，統計過去10年上證指數節後表現可以看到，節後5日和10日的A股上漲概率達到了70%。



Choice數據顯示，統計近10年申萬一級行業節後一周的表現，環保、計算機、通信、傳媒板塊平均漲幅較高。從上漲概率來看，節後首周農林牧漁、計算機、通信、公用事業上漲概率較高，超過了90%。

浙商證券在節前1月27日發布研報表示，國內宏觀政策積極發力，經濟基本面邊際改善，再疊加外部風險階段緩和，為A股市場演繹創造了較為有利的環境，節後大盤有望延續當下的結構性修復行情。

中國A股2020年首個交易大漲。（新華社）

回看A股過去10年市場走勢，在春節前後上漲機率較大。根據Wind資料顯示，2015至2024年在春節前、後5個交易日中，上證指數有70％的機率上漲。其中，節前漲幅最大的是2021年，在5個交易日累計漲幅為3.92％；節後漲幅最大的則是2019年，5個交易日累計漲幅達到7.10％。

內媒《金融界》則預計，節後，科技板塊將持續作為熱點領域收到關注。浙商證券研報指出，環保、計算機、通信、傳媒板塊在節後一周的表現中平均漲幅較高。申萬宏源證券認為，市場對AI算力及應用、人形機器人等主題的共識正在形成，可能引發新一輪創新高行情。此外，國金證券建議關注AI Agent相關的投資機會，包括大模型廠商、落地合作夥伴、C端和B端應用等。

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在擴大內需的政策導向下，消費板塊的基本面預期修復。海通證券指出，社會服務、商貿零售和家用電器等傳統消費領域，以及智能家居、智能穿戴、健康食品等新興消費領域，都可能在2月有所表現。同時，券商2月金股推薦中，食品飲料行業也備受青睞，五糧液、新乳業等個股受到多家券商推薦。

《金融界》報道指，新能源和電力板塊也值得關注。中國電力企業聯合會發布的《2024-2025年度全國電力供需形勢分析預測報告》預計，2025年全國全社會用電量將同比增長6%左右，新能源發電裝機規模將超過3億千瓦。這將對發電企業和相關產業鏈帶來積極影響。此外，公用事業、銀行等行業的紅利投資機會值得關注，其穩定的股息收益可以為投資者提供一定的安全感。