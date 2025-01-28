DeepSeek重創Nvidia股價　清華大學教授揭開降低模型成本秘密

國產大模型DeepSeek轟動全球，造成美國股市震盪，科技公司英偉達（Nvidia，又譯輝達）股價在美國當地時間27日單日暴跌近17%，市值損失創紀錄的5,890億美元。中國工程院院士、清華大學計算機系教授鄭緯民分析DeepSeek成功關鍵。



DeepSeek在美區蘋果App Store免費榜上已經排在第一位，力壓先前霸榜的ChatGPT，而排在第三的則是Meta旗下的Threads。

內媒《新浪科技》報道，目前，業界對於DeepSeek的喜愛與讚美，主要集中在三個方面。第一，在技術層面，DeepSeek背後的DeepSeek-V3及公司新近推出的DeepSeek-R1兩款模型，分別實現了比肩OpenAI 4o和o1模型的能力。

第二，DeepSeek研發的這兩款模型成本更低，僅為OpenAI 4o和o1模型的十分之一左右。

第三，DeepSeek把這一兩大模型的技術都開源了，這讓更多的AI團隊，能夠基於最先進同時成本最低的模型，開發更多的AI原生應用。

中國工程院院士、清華大學計算機系教授鄭緯民。（《新浪科技》）

那麼，DeepSeek是如何實現模型成本的降低的呢？

中國工程院院士、清華大學計算機系教授鄭緯民指出，「DeepSeek自研的MLA架構和DeepSeek MOE架構，為其自身的模型訓練成本下降，起到了關鍵作用。」他指出，「MLA主要通過改造注意力算子壓縮了KV Cache大小，實現了在同樣容量下可以存儲更多的KV Cache，該架構和DeepSeek-V3模型中FFN 層的改造相配合，實現了一個非常大的稀疏MoE 層，這成為DeepSeek訓練成本低最關鍵的原因。」

就技術層面而言，KV Cache是一種優化技術，常被用於存儲人工智能模型運行時產生的token的鍵值對（即key- value數值），以提高計算效率。具體而言，在模型運算過程中，KV cache會在模型運算過程中充當一個內存庫的角色，以存儲模型之前處理過的token鍵值，通過模型運算計算出注意力分數，有效控制被存儲token的輸入輸出，通過「以存換算」避免了多數大模型運算每次都是從第一個token開始運算的重複計算，提升了算力使用效率。

今年1月20日，國務院總理李強主持召開專家、企業家和教科文衛體等領域代表座談會，聽取對《政府工作報告（徵求意見稿）》的意見建議，DeepSeek創辦人梁文鋒在會上發言。

此外，據鄭緯民透露，DeepSeek還解決了「非常大同時非常稀疏的MoE模型」使用的性能難題，而這也成了「DeepSeek訓練成本低最關鍵的原因」。

目前，通過MoE混合專家模型提升AI大模型的專業認知能力正成為業界公認的有效手段，而且一個大模型的專家模型數量越多，模型就越稀疏，效率也越高，但專家模型變多可能導致最終生成的結果不太準確。

據鄭緯民介紹，「DeepSeek比較厲害的是訓練MoE的能力，成為公開MoE模型訓練中第一個能訓練成功這麼大MoE的企業。」

新浪科技指，為保證大規模MoE專家模型的均衡運行，DeepSeek使用了先進的、不需要輔助損失函數的、專家加載均衡技術，保證每個token下，少量專家網絡參數被真正激活的情況下，不同的專家網絡能夠以更均衡的頻率被激活，防止專家網絡激活紮堆。

此外，DeepSeek還充分利用專家網絡被稀疏激活的設計，限制了每個token被發送往GPU集群節點（node）的數量，這使得GPU之間通信開銷穩定在較低的水位。