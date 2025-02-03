黑神話悟空+China Travel雙馬車驅動　中國服務貿易規模創新高

商務部最新數據顯示，2024年中國服務貿易總額達7.5萬億元人民幣，同比增長14.4%，創歷史新高。其中，服務出口與進口同比分別增長18.2%與11.8%。商務部指出，「China Travel」在全球社交平台引發熱潮，吸引大量外國遊客前往中國旅遊，而國產遊戲《黑神話：悟空》也憑藉強勁的銷量與熱度，帶動中國數字文創出口增長。



據《人民網》報道，商務部國際貿易經濟合作研究院服貿所所長李俊表示，2024年中國服務貿易規模首次突破1萬億美元。他分析，在全球數字化、智能化與綠色化發展浪潮推動下，中國服貿總量持續擴大，國際競爭力穩步增強，並在旅遊與數字文化領域取得顯著突破。

李俊指出，過去一年，中國全面放寬並優化過境免簽政策，帶動國際旅遊業復甦，「China Travel」在社交媒體上成為新興流量密碼。從故宮、長城、兵馬俑、張家界、九寨溝、黃山等傳統文化與自然景點，到近年來流行的Citywalk，各地國際遊客明顯增多，顯示中國旅遊市場對全球遊客的吸引力正持續上升。

「中國文化持續散發獨特的東方魅力，中國遊爆火出圈，有望推動服務貿易規模持續擴大，進一步促進全球旅行服務業的復甦與繁榮發展。」李俊表示。

首款國產3A遊戲《黑神話：悟空》全球熱賣。

除旅遊業外，數字文化產業亦成為推動中國服務貿易增長的重要引擎。李俊表示，遊戲產業是中國文化服務出口的核心板塊，而2024年最受矚目的便是國產遊戲《黑神話：悟空》。該遊戲自發售以來，迅速登上Steam、WeGame等全球主要遊戲平台銷量榜首，並斬獲多個業界大獎，成為中國遊戲出海的代表性作品。

此外，網絡視聽內容與平台的海外市場拓展亦表現亮眼。近年來，中國精品電影、電視劇相繼登上Netflix、Disney+、YouTube等國際流媒體平台，累積大量海外觀眾。網絡文學亦保持強勁增長，根據《2023中國網絡文學發展研究報告》，2023年海外原創網文作品已達約62萬部，海外用戶突破2.3億，顯示中國數字內容在全球市場的影響力不斷擴大。

隨著中國持續加強服貿發展戰略，未來旅遊與數字文化產業將進一步帶動服務貿易規模增長。專家分析，隨著全球旅遊市場復甦、「China Travel」熱潮延燒，以及數字文化內容影響力擴大，中國服務貿易將持續保持上升趨勢，對全球市場的影響力將進一步加強。