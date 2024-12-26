2024年回顧｜見證《黑神話：悟空》衝出世界　全球遊戲業卻不穩？

2024 年對於遊戲電玩業界來說是重要的一年，各大公司紛紛推出眾多類型、風格各異的電子遊戲（下稱遊戲），包括一些佳作，例如《黑神話：悟空》（下稱《悟空》）、《幻獸帕魯》、《Final Fantasy VII Rebirth》、《暗喻幻想》。其中，《悟空》這一國產遊戲更破天荒衝出全球，成功吸引世界各地不少玩家，還拿下了全球年度遊戲大獎 TGA 中「最佳動作遊戲」和「玩家之聲」兩個獎項；連中國外交部發言人也對此表示祝賀。



不過，今年業界亦不乏不穩定因素、爭議、裁員結業等消息，而微軟、Sony Embracer、EA、Unity 等巨頭在經歷了多年的瘋狂支出和爭議決策後，迎來「勒緊褲頭」的一年。



一、國內首部3A級遊戲 《悟空》把中國風吹向全球

耗時6年半開發、主打中國首款3A大作的動作遊戲《悟空》，在steam平台上線當日就迎來220萬網上玩家，受到熱捧，而在外國主流評分統計網站「Metacritic」（M站）上，其評論員和用戶評分則分別為81（100分滿）和8.5（10分滿），實現商業價值與口碑雙豐收。

除遊戲本身質素優良，可在國際市場上與其他公司一較高下外，遊戲的故事情節與遊戲畫面更融入了中國文化，更易贏得具有相關文化背景華人的好感。

作為中國首部3A級遊戲（一般認為是指高投入、高製作費用、高營銷成本的遊戲），《悟空》一經推出就取得如此成就，料將湧現國產遊戲走向世界的新趨勢。但《悟空》並非完美無缺，其在遊戲劇情、遊玩手感等製作細節上較業界還有一定差距。

《宇宙機器人》成功擊敗《悟空》、《暗喻幻想》、《艾爾登法環 黃金樹幽影》等勁敵，奪得年度最佳遊戲（Game of the Year，GOTY）。(資料圖片)

二、《宇宙機器人》成黑馬 破5勁敵斬獲GOTY

有着遊戲界奧斯卡獎之稱的遊戲大獎（The Game Awards，TGA）本月12日揭曉，《宇宙機器人》（Astro Bot）奪得年度最佳遊戲（Game of the Year，GOTY）。

這一獎項被視為電子遊戲產業中最為重要的榮譽之一，惟《宇宙機器人》獲此殊榮引發爭議，因對手還有《悟空》、《暗喻幻想》（ReFantazio）、《Final Fantasy VII Rebirth》、《艾爾登法環 黃金樹幽影》（Elden Ring Shadow of the Erdtree）（其本體《艾爾登法環》獲得2022年度最佳遊戲）等，均有望得獎卻無一例外落選。

隨之而來的是，網上湧現爭議，呈現褒貶不一，M站評分甚至高達94分。《福布斯》分析指，原因之一在於網上的遊戲社群擴大了這種分化，讓人們的觀點愈發激進。

《Stellar Blade 劍星》與《NieR_Automata》合作更新內容宣傳影片（youtube@PlayStationTaiwan）

三、《劍星》在全球遊戲審美多元下成功逆襲？

由韓國SHIFT UP公司開發、Sony互動娛樂發行的動作冒險電子遊戲《劍星》（Stellar Blade），今年成為遊戲界爭議的焦點之一。遊戲女主角伊芙模特兒般修長且性感的身材引來玩家讚許，卻也引發歐美部分輿論質疑角色被「物化」的聲浪。在全球遊戲審美標準多元化的浪潮下愈顯突出。

然而即使有爭議，《劍星》玩家評分竟達 9.3 分，超越《艾爾登法環》《博德之門3》，成為玩家心中最高評分的 PS5 遊戲。這一遊戲的成功讓續作、DLC、PC 版計畫正在進行，後來開發商也透露考慮推出《劍星2》。上月，公司宣布PC 版預計 2025 年推出，並期待其成績能超越主機平台。

動視暴雪為全球遊戲開發巨頭，

四、動視暴雪員工成立全美最大遊戲開發工會

過去，在大型遊戲工作室組成開發者主導的工會似乎是個幻想。近年的工會化卻加快了步伐，Ubisoft、ZeniMax、Sega of America、2K等的員工都紛紛加入或成立了工會，以爭取更好的工作條件。今年感覺更像是一個重要的轉捩點，其中在3 月份，動視暴雪（Activision Blizzard）約 600 名品質保證人員組成了美國電玩遊戲史上最大的認證工會。