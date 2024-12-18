外交部賀《黑神話：悟空》獲TGA獎項：中國風吹向世界圈粉玩家

《黑神話：悟空》在全球年度遊戲大獎 TGA 中斬獲年度「最佳動作遊戲」和「玩家之聲」兩個獎項。12月18日，中國外交部發言人對此表示祝賀，並表示很高興看到中國神話小說《西遊記》在數字化技術「加持」下大放異彩，「圈粉」全球玩家。



《人民日報》消息，據報道，上周末《黑神話：悟空》在全球年度遊戲大獎 TGA 中獲多項提名並最終斬獲年度「最佳動作遊戲」和「玩家之聲」兩個獎項。發言人對此有何評論？

《黑神話：悟空》在TGA連奪兩獎。

《黑神話：悟空》。（視覺中國）

外交部發言人林劍12月8日表示，我們對《黑神話：悟空》獲獎表示祝賀。很高興看到《西遊記》這部400多年前的中國神話小說在數字化技術「加持」下大放異彩，「圈粉」全球玩家。「中國風」吹向世界，也帶動外國朋友們走近中國。不少外國朋友「跟着悟空游中國」，實地探訪晉城玉皇廟、應縣木塔、杭州靈隱寺、重慶大足石刻等中國古建，探尋陝北說書人，重走西遊「取經路」，做起現實版的「天命人」。

《黑神話：悟空》。（視覺中國）

2024年9月30日，山西臨汾，隰縣小西天。遊客市民跟着《黑神話：悟空》熱度來景區打卡。（視覺中國）

我們歡迎各國朋友來到中國，親身體驗「出圈」的文化產品，實地感受「出彩」的文化魅力，以一場說走就走的「東遊記」書寫屬於自己的「天命之旅」。