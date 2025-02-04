北京處於流感病高發期　市疾控中心籲旅行前關注目的地流行情況

內地農曆新年假期即將結束，北京市疾病預防控制中心表示，目前北京仍處於流感等呼吸道傳染病高發期，並提醒要做好日常個人防護，積極接種流感疫苗。



北京仍處流感等呼吸道傳染病高發期。（視覺中國）

北京市疾控中心稱，流感一般表現為急性起病、發熱，伴畏寒、寒戰、頭痛、肌肉、關節酸痛、極度乏力、食欲減退等全身症狀，常有咽痛、咳嗽，可有鼻塞、流涕、胸骨後不適、顏面潮紅，結膜輕度充血，也可有嘔吐、腹瀉等症狀。

輕症流感常與普通感冒表現相似，但其發熱和全身症狀更明顯。重症病例可出現病毒性肺炎、繼發細菌性肺炎、急性呼吸窘迫綜合症、休克、彌漫性血管內凝血、心血管和神經系統等肺外表現及多種併發症，甚至死亡。

患上流感後，臨床診斷病例和確診病例應盡早治療，輕症病例可以居家休息，保持房間通風。密切觀察病情變化，尤其是5歲以下兒童、老年人、慢性病患者或體質虛弱者等高危人群，如病情出現進行性加重，應及時就醫。

若流感病情加重應及時就醫。（新華社）

預防流感需注意日常保持手部衛生和咳嗽禮儀等良好衛生習慣。在流感流行季節，盡量避免去人群聚集場所，不接觸有呼吸道症狀的人員，如接觸要做好個人防護。居所定期清潔通風，對門把手、扶手等重點部位定期清潔與消毒。

外出旅行時應提前關注目的地傳染病流行情況，備足防護用品。如旅途中出現發熱、咽痛、咳嗽、乏力等呼吸道感染症狀，要充分休息並密切注意病程變化，必要時及時就醫。

此外，接種流感疫苗是目前預防流感最有效的手段，可以降低接種者罹患流感和發生嚴重併發症的風險。通過接種流感疫苗可以有效減少感染、發病和重症發生的風險，通常接種流感疫苗2到4周以後抗體可達到保護性的水平。