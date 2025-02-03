大S流感去世｜前家姑張蘭發文悼念：現首要任務是安慰和保護孩子

台灣藝人大S（徐熙媛）因流感併發肺炎逝世，享年48歲。大S的前家姑張蘭發文悼念稱，大S的離世對於兩個孩子是沉重的打擊，現在首要的任務是安慰和保護好孩子，這是兩家共同的使命，也是共同的目標，「願熙媛一路走好！」。



張蘭發文稱：「逝者為大，願玥兒媽媽往生極樂，安息！ 也請徐媽媽節哀！ 我和汪小菲作為孩子們的親人，如後事處理中有任何需要，願助一臂之力。 熙媛的離世，是我們共同的損失，對於孩子們更是沉重的打擊！我們現在首要的任務是安慰和保護好兩個孩子，這是我們兩家共同的使命，也是共同的目標。 再次表達我們的惋惜！願熙媛一路走好！」。

大S徐熙媛與前夫汪小菲。（IG：@hsushiyuan）

大S徐熙媛與前夫汪小菲育有一對仔女。（大S微博）

張蘭。（視覺中國）

今日（3日）上午，大S猝逝新聞登上內地社交平台熱搜的同時，張蘭曾在微博發布一段79秒的影片，配文稱：「不要羨慕任何人，勇敢地做自己，讓自己的光芒照亮前進的道路。」，疑似「蹭熱度」，被網民批評是吃人血饅頭。

張蘭於2000年在北京創辦川菜品牌「俏江南」，6年後開頂級會所「蘭」會所（視覺中國）