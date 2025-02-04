大S流感併發肺炎過世　知情人士稱真實死因是敗血症　醫生解釋

大S（徐熙媛）春節期間前往日本旅遊，不幸染上流感併發肺炎離世，享年48歲。有台媒引述知情人士說法稱大S真實死因為「敗血症」不是肺炎。



台灣胸腔外科主治醫師杜承哲則發文指出兩者並不衝突，「肺炎本來就可以併發敗血症，這都不懂，在那邊炒什麼屁小新聞，煩死了」，他並解釋得到肺炎後，身體的兩種走向，一是血氧濃度不夠、二血壓不夠，大S的情況很有可能是敗血症導致的敗血性休克。



據了解，台灣媒體以「東京消息人士」說法報道，大S初一抵達日本時身體無恙，約1、2天後才開始劇烈咳嗽，且病情急速惡化，進而引發肺炎，被緊急送醫搶救，還來不及裝上葉克膜（ECMO，人工心肺）續命，就宣告不治。報道指出，醫師最後給出的死因是敗血症。

1月25日大S現身王偉忠女兒婚宴。(FB圖片)

杜承哲則解釋，肺炎後，身體的兩種走向，一是血氧濃度不夠、二血壓不夠。血氧濃度不夠可能是往ARDS（急性呼吸窘迫症候群）走，也可能是肺炎本身，那可以用葉克膜撐撐看；至於血壓不夠，用葉克膜是沒用的，而且還會讓感染更難以控制，一般來說，除了給抗生素，就是用升壓劑試試看，撐到後面不行了，再多的治療方法也只是折磨病人而已。

杜承哲強調，肺炎和敗血症可以合併發生，「肺炎有敗血症，一點都不奇怪！」，他舉例，「這就像有個知情人士跑出來說『哎呀，某人的死因不是墜樓啦！』是『頭部外傷加多處骨折、內出血』啦！」，因此他聽到「死因為敗血症」的說法感到相當無言。

台灣疾管署也提醒，為降低感染後發生重症和死亡風險，請65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應儘速完成流感疫苗接種，以獲及早獲得保護力。

醫生指：感染流感恐釀細胞激素風暴

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長、兒童感染科主任黃高彬說，大S年僅48歲，非常年輕，研判猝逝原因可能是感染病毒量大，年輕人免疫力比老人好，免疫反應強，卻引起細胞激素風暴，進而傷害肺臟等人體器官，甚至出現病毒性敗血症。他說，依大S過去病史，她的心臟不太好，這種身體免疫反應強的「自殘」情形，也會傷害心臟肌肉，引發心肌炎，導致心衰竭死亡。

黃高彬說，2024年年底時，疾管署傳染病防治醫療各區指揮官有組成群組，每天都有呼吸道疾病統計，今年1月25日開始放年假，預估流感大流行應在1月底左右，確實1月29、30日病人數較高，31日後就為持平，所以1月底流感等呼吸道疾病疫情是最嚴重的。他說，觀察過年期間呼吸道傳染病就醫患者，仍以幼童跟高齡族群最多。

醫生提醒：遊日應該攜帶抗病毒藥物

黃高彬提醒，民眾近期出國日本等國家旅遊，建議應隨身攜帶自費的抗病毒藥物，以備不時之需，當流感症狀仍屬輕微時，趕快吃藥，把病毒量壓下來，降低重症的機會；旅遊時至人潮擁擠場所，務必要戴口罩、勤洗手，且避免和有咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀患者一起用餐。

針對日本疫情，台灣疾管署發言人曾淑慧說，依日本1月31日公佈，2025年1月20至26日，全日本約5000個哨點醫療機構，共報告5萬4594例，平均報告數為11.06例，而自去年12月23至29日，平均報告數為64.39例，今年第1周平均報告數33.82例，第2周略升為35.02例，第3至4周降至平均20例以下，顯示疫情有趨緩的跡象，但疾管署仍會加以監控。