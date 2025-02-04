曾引柯潔退賽爭議　韓國棋院取消「累積犯規判負」規定

在韓國舉行的第29屆LG盃世界圍棋棋王戰決賽中，中國「棋王」柯潔因未將提子放入棋盒蓋中，後又被韓國對手卞相壹舉報，接連被裁判判罰犯規。最終三局兩勝制的決賽，卞相壹竟以0勝1負奪冠，引起極大爭議。

2月3日，2025年第一屆韓國棋院運營委員會會議舉行，會議決定對在第29屆LG杯世界圍棋棋王戰決賽中引發爭議的「提子保管規則」做出變更，取消「累計犯規直接判負」的相關規則。



此前，韓國棋院方面的規則為，如果提子沒有放在棋盒蓋內，首次判罰兩目，再犯則直接判負。

韓國棋院表示，將就此決定盡快與中國圍棋協會協商，以確保即將到來的「農心辛拉面杯」世界圍棋團體錦標賽（即「三國圍棋擂台賽」）等世界圍棋大賽的順利舉行。韓國棋院還將積極與中國、日本等方面協商，制定在未來世界圍棋大賽中可通用的相關規則。

1月20日，柯潔贏下首盤。

在1月23日舉行的第29屆LG杯世界圍棋棋王戰決賽決勝局中，中國棋手柯潔繼22日的第二局比賽被判負後，再因未將提子放進棋盒蓋遭韓方判定違規，且裁判中斷比賽時機具有爭議，柯潔不接受判罰結果並提出重賽，但遭卞相壹拒絕，柯潔最終選擇退賽，卞相壹以0:1奪冠。

柯潔與卞相壹對戰時，比賽在卞相壹的思考時間被中斷。

柯潔在現場抗議。

1月28日，韓國棋院曾就LG盃事件致歉，並提到將與中國棋院、日本棋院共同討論，制定統一的世界大賽規則。