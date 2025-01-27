中韓圍棋大戰｜柯潔遭新規絞殺　韓棋手0勝1負奪冠惹勝之不武質疑

近期，在韓國舉行的LG杯世界圍棋棋王決勝局疑似出現韓方偏袒的情況，引發質疑是「黑哨」。



事緣中國「棋王」柯潔在對陣韓國九段卞相壹時，因未將提子放入棋盒蓋中，遭卞相壹舉報，後又接連被裁判判罰犯規。最終三局兩勝制的決賽，竟以韓國九段卞相壹0勝1負拿到冠軍而結束。對此，柯潔當場表示抗議，其後更在內地社交平台表達不滿，表示「永不妥協」。



柯潔提子未放入棋盒蓋被罰 圍棋世界賽首現犯規判負局面

1月22日，第29屆LG杯世界棋王賽三番棋決賽第二盤，柯潔因兩次提子（對方死棋）未按照韓國圍棋最新規則規定放入棋盒蓋，被裁判罰2目；好在柯潔積極應戰，挽回2目的損失。

然而意外再次發生，柯潔第二次提子後在卞相壹的思考時間時起身喝水，卞相壹思考一段時間後，向裁判舉手示意對方犯規。裁判判罰柯潔第二盤「負」，圍棋世界大賽決賽首次出現因犯規被判負的局面。好在柯潔此前已拿下決賽的首盤，只要在1月23日的第三盤中贏得比賽，仍有機會獲封「九冠王」。

韓國選手卞相壹舉報柯潔未將棋子放入棋盒蓋中。

對方思考時間遭裁判介入 柯潔不服：我受夠了

但1月23日的決賽決勝局中，柯潔又因未將提子放進棋盒蓋而遭韓方判定違規，柯潔憤而退賽。韓方宣布韓國棋手卞相壹獲得冠軍。

當時，棋局進行至155手，柯潔提子沒有放到棋盒蓋中，韓方裁判隨後介入暫停比賽，宣布「封盤」與雙方溝通處理。惟此時是對方棋手卞相壹的思考時間，柯潔提出抗議，認為裁判的行為實質上大幅增加了卞相壹的思考時間，要求卞相壹落子後再暫停比賽，但裁判組沒有採納。經過較長時間的溝通，裁判組表示，柯潔提子違規要罰兩目，繼續比賽。柯潔不接受判罰結果，選擇棄賽。

柯潔在現場抗議。

柯潔在現場大聲抗議表示，「這是給他（卞）思考時間啊！應該是該我落子時才能這麼幹啊，他下完這一步才能停啊，怎麼能用他的時間封盤呢？一盤我就忍了，對手落完子再和我說這個事兒啊。我受夠了。不能給他多出思考時間啊！這個結果怎麼讓人服氣呢。」

韓國棋手卞相壹0勝1負奪冠 創圍棋史「新紀錄」

柯潔曾向韓方提出重賽，遭卞相壹拒絕。1月23日，韓國裁判現場宣布：因為柯潔提子沒有放到棋盒蓋，正常判罰兩目，在協商後柯潔提出重賽，而柯潔不接受判罰，選擇退賽，卞相壹奪冠。 卞相壹以0:1創下圍棋史上的嶄新紀錄。

1月24日， LG杯頒獎典禮進行。卞相壹出席頒獎典禮，捧起LG杯冠軍獎杯，拿到冠軍獎金3億韓元（約港幣163萬）。卞相壹在頒獎禮回應事件表示，自己並不知道「提子需要放入棋盒蓋」的這一新規，是裁判宣布第一次違規時才知。他認為該條規則並沒有存在的必要，「我覺得和勝負完全無關」。

據悉，LG杯始自1996年，由韓國方面主辦，第29屆於去年5月開賽。採用韓國圍棋規則，決賽則採用三番棋賽制，本屆分別於1月20日、22日、23日展開對決。2024年11月8日，韓國圍棋出台的新規，即「棋手提子後需要把棋子放在己方的棋盒蓋里，否則第一次警告罰兩目，第二次直接判負。」這一規則被引入本屆決賽。

柯潔自封「九冠王」 內地棋壇抗議：韓國自己玩吧

中國圍棋協會史無前例地發表聲明：不接受本屆LG杯第三局結果。回國後，僅拿下八座冠軍的柯潔，也將微博個人簡介改為「世界圍棋九冠王」，疑對比賽結果表達不滿。而中國圍棋屆亦批評韓國無視棋道精神「勝之不武」。

棋聖聶衛平發文表示同情柯潔，批韓方不尊重棋手的勞動付出，「LG杯決賽是圍棋界的悲劇，這麽多年沒發生過這種事情。棋雖小道，品德最尊。」其女兒亦聲援表示，「以後韓國世界賽自己玩吧，中國不陪你玩了，同樣中國比賽也不歡迎你們」。由國際圍棋聯盟主辦的中國夢百合杯世界圍棋公開賽的董事長表示，或將拒絕卞相壹參加2025年的比賽。

柯潔好友、中國圍棋九段棋手連笑評價說道：「卞相壹根本就不敢直視柯潔，只能用喝水掩飾尷尬，柯潔一上廁所卞相壹立刻舉手，這個我覺得就是棋手不道德。」

九冠王夢碎：他一局沒有贏 柯潔永不妥協

1月26日，柯潔開直播向關心事件的網民匯報現狀，「我還活著，柯潔，永不妥協」。柯潔表示，自己為這場比賽付出了很多努力，「第九冠可以說是前無古人的成就，所以我很看重這次比賽。」但事後的幾日，自己如在地獄中行走，不敢相信這一切真的會發生。

他回憶，看到對手舉報後，自己在和教練提出抗議期間，對手竟然在現場和別人有說有笑地聊天，「裁判就和我們講，如果你繼續拖延時間，那麼我現在就判你負」。他哽咽地說，「不知道是我人破碎了，還是圍棋破碎了，我聽不懂韓語，我也不知道他們在交流什麽、在笑什麽，可能是笑我愚蠢吧。」柯潔感謝內地網民的支持，「是你們給了我勇氣，讓我知道我沒輸，事實上，他一局沒有贏。」

網民評論：



所以，這壓根就是一場沒辦法獲勝的棋局？



明顯是韓國棋院一個整體的行動，從規則制定，到場地設置情況，到裁判、選手表現，以及比賽進程上看，很明顯這是一場謀劃已久的阻止柯潔奪冠，保證韓國棋手勝利的客製化比賽。



本來韓國能明搶冠軍，但他們挺好心，還特意辦了個比賽，甚至專門出了新規則讓你犯錯



說個正經的觀點吧。 首先論圍棋精神來說，用提子是否放進盒子裡來決定勝負，這絕對是一個天大笑話。 從規則上來說，韓國規則只說要放進盒子裡，沒有說要求什麼時候放進去。接一杯水之後再放進去，為什麼不可以？最後比賽開始前，工作人員將盒子放在柯潔左手邊這種不順手的情況，是否是故意的大家自行判斷



以後在國內舉辦的國際比賽可否把棋子放在棋蓋內就判負

