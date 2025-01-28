韓圍棋選手0勝奪冠惹議　韓國棋院致歉：將與中日共同制定賽規

在韓國舉行的第29屆LG盃世界圍棋棋王戰決賽中，中國「棋王」柯潔因未將提子放入棋盒蓋中，後又被韓國對手卞相壹舉報，接連被裁判判罰犯規。最終三局兩勝制的決賽，卞相壹竟以0勝1負奪冠。

1月28日，韓國棋院發布公告就LG盃事件致歉，並提到將與中國棋院、日本棋院共同討論，制定統一的世界大賽規則。



韓國棋院在公告中稱，第29屆LG盃世界圍棋棋王戰決賽中，因違反「死子管理」規定，首次發生以犯規敗和棄權敗決出冠軍的事件。

公告指出，LG盃是韓國棋院主辦的大會，適用韓國圍棋的規定。相關規定於2024年11月修訂實施，事前已向所有外國團體公布。本次成為問題的「死子管理」規定，是兩國關於死子的不同計算方法引起。另外，修改規定只有3個月，韓國棋院認為中國選手的適應期不足。

據介紹，韓國採用數目法計算勝負，「死子」在局中和局後都有一定作用，中國則採用數子法計算勝負。

公告稱，韓國棋院希望中韓之間的信任不會受此事影響，現正與中國緊密溝通，希望盡快圓滿解決前述問題。目前，世界大賽沒有專門的國際規則，韓國棋院表示，將與中國棋院、日本棋院等共同討論，制定符合世界大賽的統一規則。

中韓圍棋大戰｜柯潔遭新規絞殺 韓棋手0勝1負奪冠惹勝之不武質疑

1月22日，第29屆LG杯世界棋王賽三番棋決賽第二盤，柯潔因兩次提子（對方死棋）未按照韓國圍棋最新規定放入棋盒蓋，被裁判罰2目。隨後，柯潔第二次提子後在卞相壹的思考時間時起身喝水，卞相壹思考一段時間後，向裁判舉手示意對方犯規。裁判判罰柯潔第二盤「負」，圍棋世界大賽決賽首次出現因犯規被判負的局面。

柯潔在現場抗議。

1月23日的決賽決勝局中，柯潔又因未將提子放進棋盒蓋，韓方裁判隨後介入暫停比賽，宣布「封盤」與雙方溝通處理。惟此時是卞相壹的思考時間，柯潔提出抗議，認為裁判的行為實質上大幅增加卞相壹的思考時間，要求對方落子後再暫停比賽，但裁判未有採納。

由於柯潔提子沒有放到棋盒蓋，裁判判罰兩目。雙方協商後，柯潔不接受判罰並提出重賽，遭卞相壹拒絕，柯潔最終選擇退賽，卞相壹以0:1奪冠。