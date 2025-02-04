谷愛凌宣布因傷退賽哈爾濱亞冬會　並祝中國運動員取得最好成績

周二（2月4日），北京冬奧滑雪兩金得主谷愛凌（Eileen Gu）宣布，因傷退出即將在哈爾濱舉行的亞冬會。



谷愛凌此前因傷退賽。（Getty Images）

谷愛凌此前在比賽中摔倒。（Getty Images）

谷愛凌。（Getty Images）

谷愛凌在微博發文稱，「我在Aspen Xgames（冬季極限運動）比賽受傷後，為了能參加緊接其後的世界盃比賽，在訓練中不幸再次受傷。今天我不得不懷着沉重的心情退出盼望已久的哈爾濱亞冬會。」

谷愛凌續指，「祝中國運動員們取得最好的成績。我也會積極配合醫生康復治療，爭取本賽季盡快回到賽場。」她並感謝關心她的朋友們。

今年1月，谷愛凌在上述比賽中屢次失誤滑倒，更有一次重重摔倒後滑至場邊的廣告板前，之後因傷退賽。

中國滑雪運動員谷愛凌。（路透社）

谷愛凌在2023年單板滑雪U型場地世界盃雲頂站奪得女子金牌。（微博＠青蛙公主愛凌）

中國滑雪運動員谷愛凌。（IG@eileen_gu_）

谷愛凌退賽時仍面帶笑容，她其後報平安稱，「我沒事，但由於該次撞擊受傷，現時無法行走。老實說，昨天我的精神和身體狀態都跌到0分。」

她還透露，賽前5天已發燒及咳嗽，而且這段期間每天仍有12小時要訓練及比賽，「我本打算在2天前退賽，但出於對這比賽的熱愛及想要鍛煉心理，我決定留下挑戰自己，但今次真的到了極限。」

此外，第九屆亞洲冬季運動會（亞冬會）將於2月7日至14日在哈爾濱舉行，中國體育代表團1月24日正式成立，將派出170名運動員參加全部64個小項的比賽，當時的運動員名單中包括谷愛凌。