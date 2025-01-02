公開回應網民質疑　谷愛凌央視受訪：所有狀態下，會一直代表中國

滑雪運動員谷愛凌（Eileen Gu）日前在央視節目《體壇零距離》受訪，公開回應內地網民批評她在2024巴黎奧運「蹭熱度事件」，她稱「聽見這些聲音，都會像心裡插了一把刀子一樣」。



她表示，網絡上有許多造謠的聲音。谷愛凌強調，「我一直是代表中國，所有狀態下，都會一直代表中國，我一直希望能把中國文化帶到世界。」



滑雪運動員谷愛凌（Eileen Gu）日前在央視節目《體壇零距離》受訪，公開回應內地網民批評她在2024巴黎奧運「蹭熱度事件」，她稱「聽見這些聲音，都會像心裡插了一把刀子一樣」。

2024年巴黎奧運，谷愛凌未參賽卻一直是網路焦點人物，她與全紅嬋、陳芋汐、張雨霏、潘展樂等諸多奧運選手合影互動，還參加了巴黎奧運大眾組馬拉松。針對有部分網民質疑谷愛凌在巴黎奧運「蹭熱度」搶了許多選手的風采，對此，她2日回應：「全是造謠！我在做最好的自己，讓世界變得更好。」

谷愛凌稱：「你能聽見這些聲音，你都會像心裡插了刀子一樣，當然會很痛苦。」之所以沒有第一時間回應，谷愛凌稱：「網上大多數東西，全都是造謠。我一直希望把中國文化帶到世界，去分享給世界。」

谷愛凌更強調，在所有狀態下，都會一直代表中國。

谷愛凌更強調，在所有狀態下，都會一直代表中國。

【相關圖輯】從美國時尚界寵兒變「中國女孩」 點擊放大瀏覽谷愛凌照片及了解更多她的成長路▼▼▼

+ 26

谷愛凌2026年米蘭冬季奧運會再次披上中國隊衣

谷愛凌在2024到2025賽季自由式滑雪U型場地技巧世界盃的比賽中，意外摔倒的，吃了2片止痛片後又繼續投入比賽。最終前三站世界盃的比賽，谷愛凌全部獲得冠軍，她以17冠創下世界盃冠軍數紀錄。

谷愛凌表示：「為什麼它（滑雪）這麼好玩，就是因為可以失誤，可以摔倒，有可能受傷。但是我覺得有了這個風險，才有了最高頂峰的這種快樂和樂趣。」

據此前報道，谷愛凌曾在一個專訪中表示，自己會繼2022年北京冬奧後，在2026年米蘭冬季奧運會再次披上中國隊衣出賽。

谷愛凌已變中國網民公敵？一文看清「早C晚A谷聖」連環公關災難