谷愛凌已變中國網民公敵？一文看清「早C晚A谷聖」連環公關災難

成為任何一種偶像都是有風險的。即便是全民意義上的運動英雄，也可能面臨被全面討伐的時刻。谷愛凌或許對此深有體會。



短短2年時間，她從一顆天降紫薇星，變成了當下最有爭議的公眾人物。

曾經被稱作天才少女的谷愛凌，如今被稱作「早C晚A」的「當代呂布」，甚至延伸出了關於她的一門大眾顯學——「谷學」。

在2019年宣布入籍代表中國征戰2022年北京冬奧後，這位以「北京姑娘」自居的少女，在短短幾年中成為了國內現象級的運動員。（IG@eileen_gu_）

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谷聖的「翻車歷險記」

8月21日，谷愛凌發佈了一條抖音，讓這一天成為谷學史上最重要的一天。視頻中的谷愛凌跳着舞對「黑子」（即黑粉）全面開戰。她逐一列出了自己這些年來的獎牌成績：為中國獲得39枚獎牌，為國家隊介紹了3個主教練，為國家隊捐贈自由式滑雪板，為中國和女性在世界發聲。下方紅色字體加粗了一句甘迺迪式的問話：

黑子為國家做了什麼？

這句「黑子為國家做了什麼」激起千層浪，成為討伐谷愛凌運動的導火線。（抖音截圖）

這句「黑子為國家做了什麼」激起千層浪，成為討伐谷愛凌運動的導火線。谷愛凌忽略了一個簡單的邏輯漏洞，即不喜歡谷愛凌=黑子。所以，即便很多圍觀羣眾並不是谷愛凌口中的「黑子」，也被這句「指着鼻子罵」的質問激怒了：難道人民羣眾沒有資格不喜歡谷愛凌嗎？這塊無差別攻擊的石頭扔入人羣之後，砸痛了幾乎所有喜歡或不喜歡她的中國網友。

很簡單，黑子為國家繳税了。谷愛凌手下的商業代言面向的中國市場，也是由「黑子」們的錢包構成的。而每個「黑子」努力生存工作，加班996繳納的税，共同構成了谷愛凌這些年優渥的收入。

這句「黑子為國家做了什麼」激起千層浪，成為討伐谷愛凌運動的導火線。（微博圖片）

大家心知肚明，冬奧會的兩塊金牌是在一定程度上「交換」來的。本來相安無事，但卻被交易方跳到頭上貼臉開大。中國老話講，伸手不打笑臉人，結果這下臉都打腫了。

有意思的是，谷愛凌的主要輿論陣地小紅書率先失守。回到2年前，敢在小紅書上寫一句谷愛凌的差評，都會被用户羣起而攻之，這裏盛行過「不喜歡谷愛凌=不尊重女性」的奇怪邏輯。而現在，谷學在小紅書變成了熱門話題，關於谷愛凌的反面評論「野火燒不盡，春風吹又生」。那些曾經維護過她的網友們，不得不被迫承認，這位混血運動員aka美國亞裔網紅，早就不是當初的「你的好朋友」。

谷愛凌的主要輿論陣地小紅書率先失守。（小紅書）

中國人有一點好，罵人喜歡拐着彎罵。網友們紛紛模仿谷愛凌的視頻模版，回應了谷愛凌的那句問題：

「5年來代表自己參加了41次拼多多活動」

「5年來作為88VIP參加了44次滿減」

「為家裏貓咪網購了39袋貓糧」

「為家裏添購了39件電器」

「為拼多多兑現助力了3個好友」

「為螞蟻森林捐贈小樹苗」



網友們紛紛模仿谷愛凌的視頻模版（微博圖片）

一代人有一代人的三姓家奴呂布。惡搞和嘲諷的走向越來越抽象幽默。有人模仿了谷愛凌的模版，給呂奉先也拍了一段視頻。5年來代表大漢參加41次戰役，為大漢收復39座城池，為大漢清除奸臣董卓，為大漢培養千餘名騎兵，為大漢捐贈馬匹。黑子為大漢做了什麼？

有人模仿了谷愛凌的模版，給呂奉先也拍了一段視頻。（微博圖片）

谷愛凌的海外社交媒體也接連淪陷。最有代表性的就是谷愛凌的instagram賬户，表面歲月靜好，點開前幾篇帖子的評論區，幾乎已經被密密麻麻的中文評論覆蓋。江山代有才人出，中國網友罵人從來不需要帶髒字。於是谷愛凌收穫了不少屬於自己的國籍梗。

「谷愛凌看長津湖：左右眼分開流淚，一邊流向黃河，一邊流向密西西比河。」

「早C晚A，8小時中國人。冬蟲夏草，下屆冬奧會還來當中國人。」

「谷愛凌為什麼能在康城走紅毯？因為她在2022年冬奧會成功扮演中國人。」

「你的優秀不是因為你一個人有多厲害，是改革開放的春風先吹到了你媽媽。」

「全中國人民應該把一年的GDP都給愛凌，不然愛凌等於義務勞動。」



無論從哪種角度看，谷愛凌確實是結結實實的翻車了。她的大眾好感度幾乎消耗歸零，且她本人並沒有為中國人的好感度續費充值的跡象。考古谷愛凌的「翻車」史會發現，喜歡谷愛凌的人，或許是出於慕強心理，對奧運冠軍有一層抹不掉的民族英雄濾鏡；但厭惡她的人，雖然原因各不相同，卻在當下空前團結。

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有人對她的人品產生質疑。谷愛凌在今年的巴黎奧運會上頻繁刷存在感，承包的熱搜大有秦王掃六合之勢。她的一舉一動都要佔據本應屬於其他運動員的流量。比起滑雪運動員，谷愛凌的身份更接近一個體育圈的網紅卡戴珊。用一句話來説就是「人家秋雅結婚，你擱這又唱又跳的」。對於以謙遜為美德的中國人來説，在別人的主場就要成人之美，而不是擋在主角面前搶風頭。

谷愛凌和全紅嬋、張雨霏以及潘展樂的合影，均被網友質疑是「蹭熱度」。明明是國家跳水隊和游泳隊的高光時刻，谷愛凌卻不合時宜地站在了C位，甚至有一股「明星接見粉絲」的味道。形成對比的是，對她的商業地位形成最大衝擊的鄭欽文在女網決賽奪冠後，人際女王谷愛凌並沒有與其合影或向其送上祝賀，觀賽後便立刻離開了。

谷愛凌在今年的巴黎奧運會上頻繁刷存在感，承包的熱搜大有秦王掃六合之勢。（微博圖片）

奧運會期間，她和法國游泳運動員馬爾尚在夜店親密交流的視頻流出後，谷愛凌的口碑再一次下跌。自從無視了汪順教練的握手邀請，馬爾尚幾乎承包了整個奧運會的辱華名額。而谷愛凌前腳在ins上疑似取關馬爾尚明哲保身，後腳則在夜店和對方如膠似漆。再加上谷愛凌給美國游泳隊（因美國游泳隊全員呈現的「紫薯色」面容，被網友質疑服用違禁藥物的可能性）點讚，觸動了辱華警報，羣眾警鈴大作，再圓滑的谷聖也應付不來這波洶湧的民族情緒。

谷愛凌給美國游泳隊點讚，觸動了辱華警報（微博圖片）

除此之外，網友還扒出她在IG動態裏發佈的一張圖片。圖片內容是自由式滑雪世界盃卡爾加里站的一張排名圖，U型場地技巧比賽谷愛凌排名第一，但她使用黑色的圖注擋住了排名第二的另一位中國選手張可欣。同樣是自由式滑雪運動員，搜索「張可欣」你會發現，她收穫的熱度遠不及谷愛凌，幾乎沒有人認識這位運動員。

谷愛凌用黑色的圖注擋住了排名第二的另一位中國選手張可欣。（IG截圖）

更多人對她的國籍身份表示不滿。「愛國是你的謊言」，北京大妞和韭菜盒子也只是時尚單品，真實情況是「在中國賺錢，在美國納税」。冬奧會剛剛結束，谷愛凌一句「謝謝中國」和一架私人飛機，讓廣大人民羣眾剛伸過來的熱情雙手尬在半空中。當大眾還沉浸在中國滑雪運動的崛起時，谷愛凌已經回到史丹福開始了真正的白女精英人生。大夢初醒的網友回過味來了：原來在中國是工作，在美國才是生活。

當時風頭無兩的賽場「韭菜盒子」，如今也被質疑模仿他人的擺拍作秀。在谷愛凌奪冠前的女子單板滑雪U型場地資格賽，一位馬爾他運動員在等待分數公佈時手裏拿着豆沙包，迅速出圈。或許是受到了同行的啓發，嗅覺敏鋭的谷愛凌也貢獻了一段手抓韭菜盒子的名場面。一段第三方角度的視頻畫面顯示，谷愛凌在面對鏡頭拍攝之前，轉身催促工作人員遞給她包子，工作人員表示包子沒有了，她的嘴形疑似是罵了一句fuck，而後迅速接過工作人員遞來韭菜盒子，表情一秒切換成陽光開朗大女孩，對着鏡頭大啖涼透了的韭菜盒子。這段視頻立刻點燃了中國網友「被利用民族感情後的憤怒」，人們恍然大悟：原來冰天雪地吃韭菜盒子，只不過是想出片罷了。

谷愛凌被質疑模仿他人的擺拍作秀。（微博圖片）

最後，谷愛凌的政治站位也搖搖欲墜。在她的TikTok評論區，一位網友用英語寫道「你背叛了養育你的國家」。谷愛凌的回答堪稱經典永流傳，一句「which one」盡顯特權風範。雖然這句話沒有任何事實性錯誤，但仍然激怒了中國網友：這就是典型的「東食西宿」，兩家飯都想吃。

谷愛凌的政治站位也搖搖欲墜。（IG截圖）

谷愛凌的政治站位也搖搖欲墜。（微博圖片）

網友們用谷愛凌的經典名句「在中國是中國人，在美國是美國人」反問谷愛凌：既然如此，那麼你在法國是哪國人？有人還模仿周受資當年在美國聽證會上受到的盤問，也同樣拿到谷愛凌的評論區裏刷屏：

你是哪個國家的公民？

你是否擁有中國國籍？

你還擁有其他國家的國籍嗎？

你是否擁有美國國籍？

入境法國海關時，持哪國的護照？



谷愛凌沒有回答任何人。她繼續發佈着奢侈品的代言美照，曬着自己在史丹福上過的量子物理入門課。

谷愛凌沒有回答任何人。她繼續發佈着奢侈品的代言美照，曬着自己在史丹福上過的量子物理入門課。（微博圖片）

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民族英雄OR精緻利己

雙重國籍在不同國家與地區有不同的規定。根據美國法律，美國允許雙重或多重國籍現象的存在，並有相應的法律和法規約束這類公民。但根據我國《國籍法》第九條規定，定居外國的中國公民，自願加入或取得外國國籍的，即自動喪失中國國籍。這一規定明確了定居在外國並自願加入或取得外國國籍的中國公民將不再保留中國國籍，體現了國籍法對於國籍變更的明確規定和執行。‌簡單來講，美國法律認可雙國籍或多國籍，中國法律不認可雙國籍。如果擁有外國國籍，中國國籍將自動喪失。

面對爭議，谷愛凌從未正面回答過兩本護照的問題，而是聰明地站位「世界公民」的角色，巧妙地避開了巨大的政治風險。想在兩個超級大國之間反覆橫跳，本身就是一項難度極高的動作，一隻腳踩在兩個國家的土地裏，那就會面臨着兩邊不討好的可能性。

《華爾街日報》高級體育記者Rachel Bachman用「strenuously apolitical（無政治傾向）」概括了谷愛凌在兩個超級大國之間輾轉獲利的技巧。只有保持中立才能在最大程度上規避政治風險，這種「中美文化之間的橋樑」安全話術，可以為她巨大的商業價值兜底。而這些都建立在谷愛凌「不説錯話」的基礎上，也高度依賴一個穩定成熟的商業運作團隊。一旦谷愛凌從團隊運營變回個體的「人」，曾經被壓在水面之下的風險就會接連冒出來，摁都摁不住。

谷愛凌被質疑是雙面人。（微博圖片）

在外界看來，中國大眾對谷愛凌的口碑反撲是無腦的民族情緒宣泄，但實際上並非如此。早在2022年，雙國籍的爭議就沒停過。但只要谷愛凌本人在金牌上為中國人掙了面子，同時保持貼地飛行，和羣眾打成一片，大部分温良老實的中國人仍然會敞開懷抱。成熟的商業運作的魅力在於，中國大眾喜歡的正是「為富且仁」，當一個有權有勢的混血兒，用流利的北京話跟你交談着韭菜盒子好不好吃，很多潛藏的矛盾與問題就在這種看似「平等」的外表下被「美化」了。

但如果一邊在中國營銷正能量愛國人設認同中國文化，另一邊在美國上流交際圈做精神白女，雙面人當久了，總有一方會忍不下去。專欄作家Mark Dreyer之前就提出過這種翻車的可能性：

一旦被兩個國家的人發現，任何人對着西方説一套話，對着中國説另一套話，（這樣的舉動）會同時刺激到兩個國家的民眾。

谷愛凌如今的行為和言論，打破了早年大眾默認的平衡。

谷愛凌如今的行為和言論，打破了早年大眾默認的平衡。（微博圖片）

谷愛凌如今的行為和言論，打破了早年大眾默認的平衡。（微博圖片）

如何惹惱這個世界上最温良的一羣人——最簡單的方法就是看不起他們。谷愛凌曾經在TikTok上點讚過一條評論，內容是這樣的：那些欺凌你的中國網友都是沒有工作的人，他們過着悲慘的生活，只會狗叫。這句話目前已經變成了「谷愛凌瞧不起中國底層人」的實錘。

谷愛凌曾經在TikTok上點贊過一條評論（TikTok截圖）

谷愛凌身上最大的問題是精英主義的傲慢，以及精緻的利己主義者對自身成功的認知不足。「黑子為國家做了什麼」就是偷換邏輯的絕佳示例。當一個人的成績、成就、資本不如另一個人的時候，這個人就不配評價比他成功的人。換句話説，就是沒有拿過奧運金牌的中國人民沒有資格點評谷愛凌。這是一個典型的優績主義陷阱，即你沒有我優秀，就沒有資格批評或評價我。

谷愛凌的支持者，大多會用「你沒有奧運金牌所以你沒資格評價谷愛凌」作為武器。但事實上，作為一個明確將個人IP商業化的運動明星，每一個人都有資格評價她，看到金牌，膝蓋也不必那麼軟。2022年面對爭議的時候，谷愛凌也公開説過，那些攻擊她的人都是沒有受過良好教育的人，她不會浪費時間安撫這些人，那些不喜歡她的人也成不了奧運冠軍。這是一條非常經典的美式白女mean girl攻擊。

奧運冠軍就像一個plus版本的啦啦隊隊長、姐妹會會長、優秀學生代表頭銜，那些所謂的「haters」只不過是一羣「沒有被邀請參加party」的失敗者。

我不打算把時間浪費在安撫沒有受過教育的人上面。這些人沒有體驗過我可以每天都感受到的感激和愛。如果有人不相信我或者不喜歡我，那麼，這是他們自己的損失。他們也成不了奧運會冠軍。

谷愛凌已儼然變成中國網民公敵（微博圖片）

谷愛凌已儼然變成中國網民公敵（微博圖片）

谷愛凌已儼然變成中國網民公敵（微博圖片）

最關鍵的是，谷愛凌已經賺到了她本來賺不到的錢。這份實打實的流量，確實是中國給的。如果留在美國，她不會從滑雪項目中脱穎而出，獲得巨大的聲量和商業機會。滑雪賽事的獎金和網球等運動相比，利潤稀薄許多。而在中國，谷愛凌的出現完美滿足了民眾的心理期望：對混血的好奇與好感、對西方血緣的崇拜、以及歸化外籍人士「贏麻了」的爽感。

根據福布斯公佈的2023年全球收入最高的女運動員榜單，谷愛凌作為唯一的滑雪運動員，在一眾網球運動員中排名第二，僅次於網球選手斯施維雅迪。有意思的數據是，谷愛凌的場內收入（賽事獎金）僅10萬美元，而場外收入（廣告代言）高達2200萬美元（約合1.5億人民幣）。

福布斯公佈的2023年全球收入最高的女運動員榜單（statista）

根據媒體不完全統計，谷愛凌這些年簽約的廣告商包括且不限於保時捷、路易威登、凱迪拉克、雅詩蘭黛、維多利亞的秘密、瑞幸咖啡、元氣森林、安踏、蒙牛、湯臣倍健、蔬果園等30餘家品牌。從高奢時尚到日常個護，廣告讓她賺得盆滿缽滿。這足以證明谷愛凌這個IP的運營成功。

中國有那麼多努力的運動員，有幾個人能賺到以億為單位的收入？幽默的是，曾經那些將谷愛凌送上神壇的人，如今掉頭轉向了谷愛凌在商業價值上的最大競爭對手鄭欽文。

【延伸閱讀】鄭欽文為中國奪奧運網球史上第1金 從排名600到超越李娜的文女王

【延伸閱讀】鄭欽文為中國奪奧運網球史上第1金 從排名600到超越李娜的文女王（GettyImages）

點圖放大看更多鄭欽文照片：

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谷愛凌的老東家IMG，是全世界最大、業務範圍最廣和專業為體育和娛樂事業工作的營銷和經濟管理公司，而鄭欽文也是IMG旗下的運動員，兩個人算得上某種前同事關係。自從鄭欽文拿下了女網奧運冠軍後，不少人稱其為取代谷愛凌的QueenWen。尤其是鄭欽文沒有混亂的國籍問題，追起星來也根正苗紅，網友稱她為早C晚C的純血中國大女人，真正的人民子弟兵。

曾經那些將谷愛凌送上神壇的人，如今掉頭轉向了谷愛凌在商業價值上的最大競爭對手鄭欽文。（微博圖片）

一場錯位的期待

「谷子，愛國飯的水太深了，你把握不住啊。」覆盤整個翻車流程，只能説谷愛凌目前的公關團隊不懂中國人，甚至連「水能載舟，亦能覆舟」的基本常識都是欠缺的。那句「黑子做了什麼」的份量，和李佳琦那句「79塊錢的眉筆哪裏貴了」的殺傷力持平。

在喬治·奧威爾的《動物莊園》裏有這樣一句話：

All animals are equal, some are more equal than others.

世界運行原理如此，只不過看誰來揭穿這個道理罷了。

在當下貧富懸殊與階層焦慮的社會，谷愛凌的優越發言就像是在普通人腦袋上潑了一勺熱油。如果你還記得早年那句「説到這裏，我的privilege已盡數體現」，那你一定對谷愛凌身上微妙的精英主義感到不適。

在許多不滿谷愛凌的網友看來，她犯過最低級的錯誤，就是享受了種種優待之後，卻不懂得「見好就收」的道理。谷愛凌天真地將自己收穫的成績，歸為自己的努力與天賦的結果，閉口不談自身資源的託舉。而這種渾然不自知的優越和自負，點燃了最原始的階層憤怒。誰才是真正代表中國的00後？是同時享受海淀教育和美式資源，卻反覆強調自身努力的谷愛凌，還是那些5點鐘就爬起來上早自習的普通孩子？山河四省的孩子沒有上斯丹福大學，沒有賺過上億的代言費，是因為他們還不夠努力嗎？

除了國內的聲音外，許多IP位置顯示在海外的網友也是討伐谷愛凌的主力。由於國籍爭議，海外華人無法享受谷愛凌來去自如的優待。説到底，她點燃了全體中國人心中那兩個最樸實的字：公平，公平，還是公平。當公平被顛覆的時候，對於普通民眾而言，曝光率最高的那個人，最容易變成大眾情緒的靶子。

許多IP位置顯示在海外的網友也是討伐谷愛凌的主力。（微博圖片）

許多IP位置顯示在海外的網友也是討伐谷愛凌的主力。（微博圖片）

許多IP位置顯示在海外的網友也是討伐谷愛凌的主力。（微博圖片）

許多IP位置顯示在海外的網友也是討伐谷愛凌的主力。（微博圖片）

谷愛凌的翻車不僅是一場雙方合作後的售後問題。在2年時間裏，大家逐漸發現，她的母親和團隊精準拿捏了中國人對金牌的飢渴，利用混血、精英、學霸、愛國的融合身份，踩準了信息差賺錢。

但事實上，她或許和其他投機主義的白人精英沒有區別。谷愛凌曾經的人設是愛吃韭菜盒子的北京大妞，而現在大家發現，她本質上仍然是美國加州灣區的mean girl白人女孩，一個在上流圈子裏認真鑽營攀爬的卡戴珊。mean girl並不是一個單純的貶義詞，而是具象化的一羣人。她們大多上着美國昂貴的私立高中，愛出風頭，有特長運動，和橄欖球隊長談戀愛，最具特色的特點是：看不起底層窮人。

谷愛凌曾經在IG動態裏發過一張照片，內容是她一邊在跑步機上跑步，一邊看着電腦裏密密麻麻的學習資料。就像她無數次強調，自己「奧運冠軍」與「斯丹福全職學生」的身份一樣，學霸人設是慕強心理的最佳收割器。或許她本來想聽到的評價是「比你優秀的人比你更努力」，但誰的生活又是容易的呢？逆反的觀眾已經咽不下去這口過於油膩的雞湯了。這幅著名的《跑步學習圖》也變成了許多網友嘲諷的談資。

著名的《跑步學習圖》（IG截圖）

第一塊多米諾骨牌倒塌後，後續的連鎖反應我們都無法預測。她的妝容、她的髮色、她曾經在採訪中説過的一句話、她發過的一條動態、她和美國民主黨競選人賀錦麗的合影，都構成了大眾批判她的工具。

曾經她在評論區裏回覆網友，自己的頭髮並不是黑色的，需要每年染黑兩次。但在關於她的紀錄片裏，少年時期的她確實是標準的黑髮，也是接近亞洲人的長相。於是網友看到她如今標誌性的金髮，就生出一股無名鬼火。即便是純血昂撒人，天生金髮的概率也很小。沒想到谷愛凌作為亞裔也共享着白人的金髮焦慮。

一位網友評價，其實無關髮色本身，而是谷愛凌不斷強調着自己身上屬於白人的50%基因，而追捧她的人也默認了這種價值觀，好像她身上最有價值的部分是那一半不屬於中華民族的基因。

她的紀錄片裏，少年時期的她確實是標準的黑髮（IG截圖）

谷愛凌眼下最要緊的不是怒懟黑子，而是默唸幾遍《了不起的蓋茨比》開篇那句名言：每當你要批評別人，要記住，這個世界上並不是每個人都擁有自己的優勢。她太急於炫耀自己的成績建立在天才之上，卻忽略了自己享受了多少人一輩子無法想象的資源和特權。享受了這些，就不要一直大聲吆喝販賣「努力」兩個字。但對於谷愛凌而言，或許她真的相信這一切都基於她的個人努力。而她身上濃重的優績主義價值觀，讓她對最廣大人民羣眾缺乏基本的共情，這是上層精英的通病，只不過有人偽裝得很隱蔽，有人始終學不會偽裝。

優績主義的弔詭之處，是個體蔑視自己圈層之下的所有人，他們忽略了自身成功的外部條件，而這些先決前置條件是大部分人一輩子都夠不着的資源。我們越是認為自己是白手起家、自給自足的，就越不可能關心那些比我們不幸的人的命運。如果我的成功是我自己努力實現的，那麼他們的失敗一定是他們自己的錯。這種邏輯顯示優績至上原則侵蝕了人與人之間的共通性。對我們的命運負有個人責任的觀念過於強烈，讓我們很難換位思考。

精英階層的傲慢反映了成功人士傾向於過度沉醉在自己的成功中，而不記得有助於他們成功的時機和好運。那些登上頂峯的人自鳴得意地相信他們的成功是自己應得的報酬，而那些居於底層的人是咎由自取。這種態度是技術官僚治國的道德伴生物。 邁克爾·桑德爾《精英的傲慢》

從她那段有爭議的路透社採訪可以看出來，她確實是為了普及「中國滑雪」，成為更多年輕人的運動偶像而來的。她也從來沒掩飾過自己的願望。但這個願望仍然太精英化了。對於更廣大的基層中國家庭來説，滑雪是一項人均花費高昂的運動，比起普及滑雪，他們更可能需要的，是建設更多的公共運動場地和運動設施，讓全民運動的成本和門檻降低，讓每個家庭的孩子都能有機會接觸運動。

在美國，成長過程中有太多了不起的偶像可以崇拜，但是在中國就少了很多。我在中國的影響力比在美國大很多，這也是我為什麼做了這個決定（代表中國參賽）。

這終究是一場錯位的期待。曾經那些着力宣傳的中國痕跡，隨着冬奧會結束迅速消失隱藏，留在IG門面上的谷愛凌，是遊走在時尚大片和頂層白人之間的網紅。她在世界各地走紅毯，在met gala上大秀身材，和賀錦麗與馬斯克合影，用精英的身份不斷證明着母親谷燕精明的商業佈局。

她對底層人的每一次不屑，構成了今天飛向她的每一口吐沫。當你結束了辛苦的996工作，回到合租房的小窩，看着電梯間幽暗的廣告屏幕上是谷愛凌拿着一盒某品牌洗衣凝珠，她的臉上仍然掛着經典的美式笑容。她的那塊奧運金牌，沒有改變普通人的具體生活。

在逆全球化的當下，作為一個雙面偶像，谷愛凌終於經歷了屬於她的第一場風浪。

【本文獲「那個NG」授權轉載，微信公眾號：huxiu4youth。】