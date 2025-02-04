日媒：中國房市低迷多地基建項目擱置　柳州鐵路橋工程成「古蹟」

中國的房地產市場持續低迷，地方政府因依賴房地產收入而面臨財政困境，導致許多基礎建設工程被迫擱置。據《日經中文網》近日報道，廣西壯族自治區柳州市的情況尤為嚴重，當地鐵路橋工程擱置多年，甚至被稱「古蹟」。



報道指，在柳州市的市區公園觀景台，遠眺主幹道上的鐵路橋，橋墩整齊排列，但關鍵的鐵軌卻遙不可及。附近居民抱怨這項工程已擱置多年，變得毫無用處，甚至成為「古蹟」。

這條全長45公里的鐵路工程自2016年開工，原定於今年運營，總工程費用預計達126億元（人民幣．下同），但由於柳州市預算不足，工程於2021年停工，僅留下橋墩和車站。

與廣西相鄰的貴州省同樣面臨財政困難，公共項目進展緩慢。在省會貴陽市，一條原定於2021年竣工的主幹道至今僅完成一半，路面多處剝落，雜草叢生，水坑隨處可見。這條環城高速的建設費用預計為52億元，由於材料價格上漲，工期不斷延誤，加上房地產泡沫破裂，地方政府無法再籌集額外資金。

房地產市場持續低迷，地方政府因依賴房地產收入而面臨財政困境。（視覺中國）

中國房地產市場在近年陷入低迷，國有土地使用權的出售收入減半。地方政府過去為基礎設施開發而發行的「隱性債務」償還負擔加重，未完成的公共項目日益增多，財政壓力持續加大。

儘管如此，中央政府仍要求地方政府加速公共項目，以支撐經濟增長。地方政府被鼓勵發行地方債，用於基礎設施建設。貴陽市在2023年新發行79億元的基礎設施債券，用於61個工程開發，包括大壩和醫院等項目。其中還有為節能企業開發、集辦公和居住於一體的綜合開發區。然而，儘管工人在飄雪中仍加緊施工，但截至今年1月初，仍無企業計劃入駐。當地居民對此則反應冷淡，35歲的士司機雷先生表示，與其借錢建設新項目，不如先把現有的道路鋪好，這樣能提高收入。

報道進一步稱，在負債的情況下推進基礎設施建設，民眾卻未感受到經濟復甦的跡象。隨著國有土地使用權出售收入的減少，地方政府面臨的將是未來的償還風險。