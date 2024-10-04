「國慶出遊改看房」　坐等內地房地產市場「金九銀十」成績單

「看房要排隊半小時」「一天成交四、五十套」……10月3日，#廣深售樓部擠滿了買房的人##廣州有樓盤1天成交達3.5億元##8小時售罄395套房源！深圳再現「日光碟」 #等話題持續霸屏熱搜。輿情上不少反映——國慶不出去旅遊改看樓盤了。這副景象真的是久違了！



9月24日，國務院召開「金融支持經濟高品質發展」發布會，央行集中推出了一攬子政策，包括降準、降息、下調存量房貸利率、統一首套房和二套房的房貸最低首付比例等。其中存量房貸利率下調50bp，且後續仍有繼續下調空間，一下引爆市場。

深圳寶安一樓盤8小時售罄395套房源。（寶安住建）

在9月26日的中央政治局會議上，罕見地指出「當前經濟運行出現一些新的情況和問題」，要求「要全面客觀冷靜看待當前經濟形勢，正視困難、堅定信心，切實增強做好經濟工作的責任感和緊迫感」，強調「要加大財政貨幣政策逆周期調節力度」。具體到房地產，會議用語極為急切且積極，提出「要促進房地產市場止跌回穩」，要回應群眾關切，調整住房限購政策，降低存量房貸利率，抓緊完善土地、財稅、金融等政策，推動構建房地產發展新模式。

業界評論，這是迄今決策層關於房地產市場的最積極表態，說明房地產下行過快成為經濟運行中的突出問題，可能引發系列風險，必須下政策「猛藥」。 9月29日，中國樓市迎來不眠之夜。當晚，央行發布公告，首套、二套房存量房貸利率批量下調，平均降幅0.5%左右。這是落實9月26日的政策內容。

中央政策加持下，地方也加快刺激力度。上海、廣州、深圳三個一線城市同步發布樓市鬆綁政策。

上海政策不及預期，仍是優化限購政策，主要包括縮短社保繳納年限、提升持有居住證群體的購房待遇、在臨港新片區增加購房資格、落實存量房貸利率下調工作、降低首付比例、縮短增值稅徵免年限、取消普通住房標準等。

深圳優化限購政策，縮短增值稅徵免年限，主要看點是優化分區住房限購政策（本地戶籍家庭限購2套，本地戶籍單身限購1套，非本地戶籍限購1套）、取消商品住房和商務公寓轉讓限制、個人住房轉讓增值稅徵免年限由5年調整到2年、降低首付比例等。

深圳寶安一樓盤8小時售罄395套房源。（寶安住建）

廣州最為痛快，明確取消居民家庭在本市購買住房的各項限購政策，成為四大一線中第一個全域取消限購的城市。

10月2日，位於深圳龍華區某樓盤的售樓現場。（廣州日報）

9月30日晚間，北京出台8條樓市新政：下調非京籍購房社保繳納年限。非本市戶籍居民家庭購買五環內商品住房的，繳納社會保險或個人所得稅的年限，調整為購房之日前連續繳納滿3年及以上；購買五環外商品住房的，繳納社會保險或個人所得稅的年限，調整為購房之日前連續繳納滿2年及以上。

至此，四個一線城市已全部出台穩樓市政策，並均降低了限購門檻。政策的效應仍需要時間來消化，而最好的時間節點，就是國慶長假。

9月中旬，國家統計局公布的8月份及前8月房地產相關數據可見，各個指標的表現都不好看。9月的完整資料雖然還未公布，但整體也不容樂觀，這也是月末中央政策出台的重要原因。

9月14日，國家統計局發布今年8月全國70城商品住房價格變動情況。從數據看，總結起來就是「慘」。8月全國70城房價出爐，二手房方面，除吉林外剩餘69個城市都下跌，而且無論是一線、二線、三線城市的房價，環比跌速都比7月份明顯加快，沒有見底或者企穩的跡象。四大一線城市中，北京環比跌1%，上海環比跌0.6%，深圳環比跌1.3%，廣州環比跌0.7%。考慮到一線城市房屋總價整體偏高，以一套500萬的房子為例，跌最多的深圳一個月要跌去6.5萬，最少的上海也要跌去3萬。這對工薪家庭來說，是兩三個月的收入。

上海發布樓市新政，10月1日起實行。（視覺中國）

自今年「5．17」救市新政出台後，市場都在問，這一輪下行周期到底什麼時候結束，今年樓市會不會止跌企穩迎來轉機？這個國慶長假，是「銀十」第一周，時有勢有，就看最後數據了。

9月30日國慶長假前最後一個交易日，滬指站上3300點，創近一年新高。雖然很多上市房企的基本面不佳，但地產板塊仍然表現亮眼，當日滬深房地產板塊平均漲幅為8.69%，多隻地產股漲停。國慶日，在股市情緒的刺激下，在從上到下政策的鼓勵下，不少人走進久違的售樓處。

股市樓市聯動，這可能就是政策希望達到的一個效果，國民有錢了才會消費，而在中國最大的消費無疑就是購房，房子重新啟動了，接下來上下游鏈條都能啟動，從而為經濟復蘇注入強勁力量。

期待如此積極的刺激政策下，國慶日期間能否增加「金九銀十」的成色。